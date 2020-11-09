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Мутация коронавируса: мифы и ожидание третьей волны 

РИА Новости 56 минут назад
Мутация коронавируса: мифы и ожидание третьей волны
Фото: Twitter
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583680756.htmlhttps://radiosputnik.ria.ru/20201109/koronavirus-1583680756.html
О мутациях коронавируса всерьез заговорили по всему миру. Пока речь идет лишь об одном проценте гена SARS-CoV-2, который затронули изменения. Но гарантии, что процесс на этом остановится, ни у кого нет. Пока доктора говорят, что мутировавший коронавирус нового типа не приводит к более тяжелому течению болезни. Однако исследования в этой области еще продолжаются.
Уже точно установлены основные симптомы коронавирусной инфекции. Это — высокая температура, затрудненное дыхание, заложенность носа, отсутствие обоняния, боли в мышцах и в груди, ломота в теле. Наряду с ними в мире по-прежнему муссируются мифы о коронавирусе, которые не имеют никакого отношения к научным исследованиям.
Например, в США получило широкое распространение заблуждение: якобы защититься от инфекции можно, если по возвращении домой направить себе в нос струю горячего воздуха из фена. Конечно, ничего, кроме повреждения высушенной слизистой, после такой процедуры ожидать не стоит.
Еще один распространенный миф: якобы коронавирусу особенно подвержены люди с дефицитом витамина D. Медики опровергают и его. Мнение врача-терапевта Ольги Кашубиной:

"Пока таких исследований, которые показывали бы четкую причинно-следственную связь между потреблением витамина D и ходом коронавирусной болезни, нет. В клинические рекомендации ни в отечественных, ни в зарубежных витамин D как средство профилактики и лечения при коронавирусе не значится. К сожалению, люди склонны цепляться за соломинки и искать хоть какое-то спасение, хоть какое-то утешение в тех средствах, которые им известны. В целом, это очень спорный такой витамин, потому что, к сожалению, некоторые его исследования были дискредитированы тем, что они проводились по заказу производителей этих витаминов. Но это не значит, что он не работает и что он плохой, и что его не надо принимать, но не очень хорошо понимаем, насколько он эффективен и в каких ситуациях".

Третья волна пандемии, по прогнозам, ожидается по всему миру к концу зимы — началу весны. А завершение пандемии связывают с широким распространением вакцин от коронавируса. Пока ее испытывают на добровольцах. О побочных эффектах на собственном опыте рассказывает один из волонтеров — 21-летний Сергей, который стал участником программы по вакцинации в Москве:

"Вакцинация проходила в два этапа. И особенно сильно у меня поднялась температура после второго укола. К вечеру термометр показывал почти 39 градусов. И симптомы напоминали те, что испытываешь при гриппе. Но уже на следующий день температура снизилась до 37-ми, а еще через день нормализовалась", — говорит доброволец.

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