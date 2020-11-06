Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Открыт новый вид сверхпроводимости 

РИА Новости 1 час назад
Открыт новый вид сверхпроводимости
Фото: РИА Новости
Японские физики впервые зафиксировали постепенные переходы между двумя различными формами сверхпроводимости, которые раньше считались несовместимыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Сверхпроводники, обладающие нулевым сопротивлением и способные передавать электричество без потерь, представляют огромный интерес с точки зрения практического использования в электронике и энергосетях.
Свойство сверхпроводимости возникает у некоторых материалах при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. С точки зрения физики, это может происходить двумя различными способами, которые до сих пор считались независимыми друг от друга.
Первый вариант — это состояние Бардина — Купера — Шриффера (БКШ), при котором атомы замедляются и выстраиваются в линию, что позволяет электронам проходить через них без сопротивления. Второй — конденсат Бозе — Эйнштейна (КБЭ), так называемое пятое состояние вещества, которое образуется, когда холодные атомы практически перестают двигаться.
"Конденсат Бозе — Эйнштейна — это уникальное состояние вещества, поскольку оно представлено не частицами, а волнами, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования Кодзо Окадзаки (Kozo Okazaki), доцента из Института физики твердого тела. — По мере того, как атомы охлаждаются почти до абсолютного нуля, они "размазываются" по пространству. Это "размазывание" увеличивается до тех пор, пока атомы, теперь больше похожие на волны, чем на частицы, не перекроют друг друга настолько, что станут неразличимыми. Образовавшаяся материя ведет себя как это единое целое с новыми свойствами. В том числе она приобретает свойство сверхпроводимости".
До недавнего времени сверхпроводящие КБЭ существовали лишь в теории, но японские ученые продемонстрировали новый вид сверхпроводимости в лаборатории с материалом на основе железа и селена.
Более того, используя метод сверхнизкотемпературной фотоэмиссионной спектроскопии с высоким разрешением и лазерной фотоэмиссией, авторы пронаблюдали все переходные стадии от БКШ к КБЭ, доказав, что эти два режима — лишь разные отражения единого явления сверхпроводимости. Оба режима требуют экстремального охлаждения системы до температуры около 10 Кельвинов и связаны с замедлением атомов, хотя в остальном они совершенно разные.
"Демонстрация сверхпроводимости БЭК была средством для достижения более грандиозной цели — мы действительно надеялись изучить перекрытие между БШК и БКЭ, — объясняет Окадзаки. — Это было чрезвычайно сложно, но наш уникальный прибор и метод наблюдения подтвердили, что между этими режимами существует плавный переход. И это намекает на существование более общей теории сверхпроводимости".
Авторы надеются, что их открытие позволит быстрее найти способ получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов, крайне востребованных в электронной промышленности и энергетике. Сверхпроводящие магниты уже широко применяются в аппаратах МРТ и в ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение