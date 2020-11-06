Не останется даже пыли: Земле грозит исчезновение

Черные дыры сбивали с толку и волновали ученых с тех пор, как Альберт Эйнштейн впервые предсказал их существование более века назад. Сегодня ученые знают, что они представляют собой объекты пространства-времени, откуда ничто, даже свет, не может выйти. Черные дыры образуются в результате коллапса массивных звезд в конце из жизненного цикла и могут продолжать расти, поглощая окружающее их вещество. Некоторые ученые считают, что однажды они могут создать проблему для жизни на Земле.

Американский физик-теоретик Мичио Каку объяснил, как астрономы открыли черные дыры во Млечном Пути.

«Некоторые люди сравнивают черную дыру с небесным зомби, она оживает, когда что-то подходит слишком близко, хватает этот объект и уже никогда не отпускает», — рассказал он.

«Раньше мы думали, что черные дыры неподвижны, но мы были потрясены, обнаружив, что они блуждают по галактике. Если одна их таких дыр подойдет слишком близко, мы окажемся во власти ее гравитационного поля, и, чтобы мы не делали, мы обречены упасть в нее», — добавил Каку.

Астрофизик из Калифорнийского университета Грег Лафлин описал, какой будет жизнь на Земле, если недалеко от нее появится черная дыра, сообщает Express.

«Никто на Земле не будет в безопасности, если горизонт событий сверхмассивной черной дыры нарушится. Но какое-то время жизнь на планете будет продолжаться», — рассказал астроном.

По его словам, когда Земля приближается к сингулярности, гравитация черной дыры с одной стороны планеты сильнее, чем с другой. Из-за этой разницы на Землю будет действовать эффект растяжения и сжатия. В этот момент все здания, мосты и сама поверхность планеты сильно изгибаются. Мощная гравитация начнет сгибать, скручивать или разрывать нашу планету, как лист бумаги. Ученый-планетолог Бен МакГи пояснил, что в этот момент Земля растянется до такой степени, что разорвется кора и на поверхность выльется вся магма.

«По мере того как материал, из которого когда-то была сформирована Земля, приближается к центру черной дыры, сила гравитации возрастает так быстро, что разрывает не только планету, но даже ее пыль. Затем пыль превращается в молекулы, молекулы в атомы, и, возможно, даже они разорвутся на субатомные частицы», — сказал ученый.

В результате на месте, где когда-то была Солнечная система, не останется даже межзвездной пыли.