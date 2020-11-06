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Ученые назвали основное условие для преодоления COVID-19 в России 

Прайм 2 часа назад
Названо условие для преодоления COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в России, нужно запустить в гражданский оборот эффективную вакцину, считает член-корреспондент РАН, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов.
Во время пресс-конференции в МИЦ "Известия" ученый подчеркнул, что без наличия вакцины говорить об управлении инфекцией будет невозможно. "Преодолеть пандемию удастся, тогда, когда появится вакцина и когда будет вакцинировано достаточное количество. Цифра по классике современной эпидемиологии — 60-80% иммунной прослойки. Получим 60-80% управляемость инфекцией будет 100%", — сказал Роман Козлов.
Ученый напомнил, что в России существуют три вакцины от COVID-19. Это прежде всего вакцина "Спутник V", исследование которой сейчас находится в активной 3-ей фазе, "ЭпиВакКорона", и есть еще "живая вакцина", разрабатываемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобилогических препаратов им. М. П. Чумакова.
Напомним, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев ранее сообщил, что массовое производство вакцин от коронавируса будет налажено в начале 2021 года.
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Наука , Наука и техника , Роман Козлов , Александр Сергеев , РАН
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