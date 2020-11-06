Названо условие для преодоления COVID-19 в России

Чтобы преодолеть пандемию COVID-19 в России , нужно запустить в гражданский оборот эффективную вакцину, считает член-корреспондент РАН , директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов

Во время пресс-конференции в МИЦ "Известия" ученый подчеркнул, что без наличия вакцины говорить об управлении инфекцией будет невозможно. "Преодолеть пандемию удастся, тогда, когда появится вакцина и когда будет вакцинировано достаточное количество. Цифра по классике современной эпидемиологии — 60-80% иммунной прослойки. Получим 60-80% управляемость инфекцией будет 100%", — сказал Роман Козлов.

Ученый напомнил, что в России существуют три вакцины от COVID-19. Это прежде всего вакцина "Спутник V", исследование которой сейчас находится в активной 3-ей фазе, "ЭпиВакКорона", и есть еще "живая вакцина", разрабатываемая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобилогических препаратов им. М. П. Чумакова.