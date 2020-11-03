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Депздрав опроверг данные о побочных эффектах вакцины от коронавируса 

News.ru 1 час назад
Депздрав оценил данные о побочке вакцины от COVID
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Департамент здравоохранения Москвы официально опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от коронавируса.
Так, в ведомстве подчеркнули, что некоторое время назад в СМИ появилась публикация, в которой утверждается, будто один из испытуемых почувствовал себя плохо после прививки и не получил медицинской помощи.
В действительности же за состоянием испытуемого постоянно следили врачи. Когда тот почувствовал одышку и боли в груди, ему провели ЭХО КГ. Как выяснилось, введение вакцины не привело к осложнениям.
В депздраве также добавили, что у 85% участников испытаний вакцины не наблюдается никаких побочных эффектов.
Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о планах по массовому вакцинированию россиян препаратом от коронавируса, который разработан в центре. По его словам, вакцинация должна начаться в 2021 году.
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Наука , Наука и техника
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