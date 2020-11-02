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Найдена причина глобального похолодания и засух в I тысячелетии нашей эры 

РИА Новости 28 минут назад
Может ли повториться эра глобального похолодания?
Фото: © AP Photo / Martin Mejia
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в составе научного коллектива определили, что извержения вулканов в первом тысячелетии нашей эры оказывали большее воздействие на леса Северного полушария, в частности на Сибирь, по сравнению с современным периодом. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Dendrochronologia.
Ученые проанализировали данные по годичным кольцам деревьев, растущих в девяти субарктических и высокогорных районах Северного полушария, с помощью дендрохронологического и статистического методов. В результате исследователями было выделено семь районов, где рост деревьев наиболее четко регистрирует изменения температурного режима огромных прилегающих территорий.

"Годичные кольца деревьев являются уникальным архивом, регистрирующим изменения о температуре воздуха и осадков. Во время извержений вулканов сульфаты и аэрозоли попадают в стратосферу, где могут оставаться до пяти лет. Длительное нахождение в стратосфере аэрозольной/пылевой завесы приводит к снижению солнечной радиации, температуры воздуха и даже блокированию глобальной атмосферной циркуляции", — прокомментировала ведущий научный сотрудник Лаборатории биогеохимии экосистем СФУ, доктор биологических наук Ольга Чуракова.

По ее словам, годичные кольца деревьев являются чувствительным индикатором таких изменений и фиксируют их на протяжении нескольких столетий и даже тысячелетий.

"Пики потепления в Северном полушарии приходились на 280-ые, 990-ые и 1020-ые гг. нашей эры, когда воздействие вулканов в течение длительных предшествующих этим десятилетиям периодов на климат планеты было минимальным. Установлено, что аномально холодными были 536, 541 и 542 годы нашей эры, когда извержение неизвестного вулкана повлекло к глобальному похолоданию в Северо-Атлантических, Европейских, Восточно-Азиатских регионах, включая Сибирь. В течение этих лет летняя температура в среднем понижалась на 4°С по сравнению с ее средними значениями за последние 2000 лет", — рассказала Чуракова.

Исследователи установили, что в аномально холодные годы были сформированы очень узкие годичные кольца, содержащие всего один-два ряда клеток. Старший научный сотрудник Лаборатории биогеохимии экосистем СФУ, кандидат биологических наук Марина Фонти пояснила, что обычно в субарктических регионах формируется до 13 клеточных рядов. В высокогорных районах, например, на Алтае после стратосферных вулканических извержений могут формироваться морозобойные кольца, в связи с резким понижением летней температуры воздуха и даже выпадением снега в июле месяце. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Сlimate of the Past.
В дальнейшем ученые планируют изучить гидрологические процессы после экстремальных событий в течение последних 2000 лет, зафиксированных в годичных кольцах хвойных из бореальных лесных экосистем. По словам авторов, с помощью климатических моделей возможно выявить риски вулканических событий, что будет способствовать своевременному информационному оповещению населения.
Исследование выполнено учеными из Института экологии и географии и Гуманитарного института СФУ, а также Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН совместно с зарубежными коллегами из Швейцарии и Англии.
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Наука , Статьи , Ольга Чуракова , РАН
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