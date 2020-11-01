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Ученые обнаружили новое смертельное заболевание 

Lenta.ru 32 минуты назад
Мир под ударом нового смертельного заболевания
Фото: Reuters
Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of Medicine.
Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание оканчивается летальным исходом.
Отмечается, что данная болезнь объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с данной болезнью. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.
Ранее ученые Рурского университета и Университета Фрайбурга в Германии определили, что самые ранние признаки болезни Альцгеймера, неизлечимой и смертельной формы старческого слабоумия, могут появиться в молодом возрасте, за десятилетия до начала заболевания. Как сообщается в их статье, признаки выражаются в нарушениях интуитивного ориентирования в пространстве.
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Наука , Наука и техника , Германия
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