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Названо вещество, эффективное при профилактике коронавируса 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Названо эффективное при профилактике COVID вещество
Фото: globallookpress.com
Элемент обнаружен в составе некоторых препаратов, применяемых для лечения гриппа и ОРВИ.
Российские фармацевты обнаружили вещество, которое оказалось одинаково эффективно как при лечении гриппа и ОРВИ, так и при профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Об открытии сообщил канал 360.
Как сообщает Елена Якубова, медицинский директор группы компании «ХимРар», апротинин, который содержится в некоторых препаратах от гриппа и ОРВИ, оказалось эффективно и против COVID-19. По ее словам, медицинский персонал, работающий в «красной» зоне заражения в течения трех месяцев принимал апротинин — признаков заражения выявлено не было.
Якубова сообщила, что планируется выпуск назального спрея с содержанием апротинина. Применять такой спрей следует несколько раз в день. Препарат появится на полках аптек весной 2021 года.
Также Якубова предупредила россиян, что не следует сейчас бежать в аптеку и скупать средства с содержанием апротинина — необходимо провести масштабное исследование, которое запланировано на ближайшие месяцы.
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