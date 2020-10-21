На кого может не подействовать вакцина от коронавируса?

Антитела могут плохо вырабатываться у некоторых категорий людей. Но это не значит, что человек не должен прививаться, отмечают вирусологи

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Вакцина от коронавируса может не подействовать на определенные категории людей, в частности на тех, у кого наблюдается иммунодефицит. Это связано с плохой выработкой у них антител. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью Ura.ru

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил : в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и тех, кто принимает противовоспалительные препараты. Гинцбург призвал россиян воздержаться от алкоголя в период вакцинации.

Выработка антител зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает, отвечает Анатолий Альтштейн:

«Люди отличаются по реакциям на самые разные факторы, поэтому вакцина не обязательно у любого человека вызовет полный иммунный ответ. У подавляющего большинства она это вызовет. У какой-то части людей, среди них могут быть и пожилые люди, которые не прореагируют на вакцину, — вполне возможно. Постоянное применение противовоспалительных средств — тоже фактор неблагоприятный для действия вакцины. Кто-то из них отреагирует, кто-то нет. Для людей с иммунодефицитом в этом отношении действительно неблагоприятная ситуация. Стресс или алкоголь, конечно, могут быть такими факторами. Но это не значит, что человек не должен прививаться, все равно должен прививаться. Иммунодефицит — это важное состояние, хотя я тоже не думаю, что люди, у которых есть диагноз иммунодефицита, не могут использовать эти вакцины. Конкретные люди должны обсуждать это с врачом. Твердое и уверенное представление об эффективности вакцины может быть получено только в результате грамотного научного проведения третьей фазы клинических испытаний, когда есть несколько десятков тысяч прививаемых, когда они разделены на группы».

Антитела, в том числе после введения вакцины, закономерно могут хуже вырабатываться у тех, у кого есть хронические болезни, продолжает заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов:

«Любое отклонение в состоянии здоровья человека. После болезни, острые респираторные инфекции, вышли из больницы — страдает вся иммунная система. Проводишь вакцину через три-четыре недели, месяц — иммунитет будет, но он может быть хуже, чем у человека, который был здоров. Или человек с поражением нервной системы — это тоже не новость, еще 30 лет тому назад была диссертация, которая показала, что при различных заболеваниях нервной системы у детей тоже хуже вырабатывается иммунитет. И ЛОР-патология, и заболевания печени, почек, сердца, аутоиммунные заболевания — это все является группой риска, что иммунитет будет, но будет хуже вырабатываться и в меньшей степени, чем у относительно здорового человека».