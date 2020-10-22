Над Петербургом нависла угроза исчезновения

«В Антарктиде началось активное таяние ледника. Оно давно уже идет в горных районах, оно давно идет в Гренландии. Сейчас Антарктида тоже начала терять массу. Естественно, чем меньше льда на суше, тем меньше льда в океане. С доиндустриального периода уровень моря поднялся на 16 сантиметров. Если Антарктида потеряет небольшую часть свое льда, то уровень моря вырастет на метр, на два метра… К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы», — приводит слова ученого РИА «Новости».