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В России сочли опасным повторное заражение коронавирусом 

Lenta.ru 32 минуты назад
В РФ сочли опасным повторное заражение COVID-19
Фото: РИА Новости
Повторное заражение коронавирусом обычно протекает тяжелее. Об этом заявил академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете».
Он напомнил, что за все время пандемии коронавируса в мире зафиксировано 23 повторных заражения инфекцией, а один пациент скончался. Кроме того, академик рассказал, что такие случаи есть и в России, однако ему неизвестно, вошли ли они в мировую статистику.

«При этом есть информация, что повторные заболевания могут протекать по-другому и тяжелее. Врачи говорят, что в таких случаях реже поражаются легкие, но развиваются гепатиты, то есть поражается печень, миокардиты и острые гастроэнтериты, то есть очень тяжелая диарея», — предупредил об опасности профессор.

В целом возможность повторного заражения существует, хоть она и крайне мала, отметил он. Также необходимо учитывать, что после выздоровления в организме на какое-то время сохраняются антитела. Время действия иммунитета, по разным оценкам, длится где-то от полутора месяцев до двух лет.
Ранее Пальцев спрогнозировал, что заболеваемость COVID-19 пойдет на спад зимой, а весной 2021 года начнется третья волна коронавируса, но она будет менее интенсивной. Он выступил против жестких ограничительных мер, однако посчитал необходимым усилить надзор над всеми заведениями.
В России за последние сутки зафиксировали 15 099 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране выявили почти 1,4 миллиона случаев, скончались 24 тысячи заболевших.
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Наука , Наука и техника , Общество , Михаил Пальцев , РАН , Парламентская газета
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