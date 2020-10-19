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Школьники из Королева запустят муравьев в космос 

Газета.Ru 1 час назад
Школьники запустят муравьев в космос
Фото: Reuters
Школьники из Королева, которые занимаются в детском технопарке "Кванториум", разрабатывают аппаратно-программный комплекс "Ларец". Это платформа для образовательных космических экспериментов, сообщает телеканал "360".
Ребята работают вместе со студентами и научными сотрудниками Технологического университета под руководством профессора, доктора технических наук Константина Щурина.
Первым опытом использования "Ларца" станет муравьиная ферма. Когда проект будет готов, аппарат запустят в космос и закрепят на МКС. Ребята будут исследовать поведение муравьев в невесомости.

"Будем смотреть, каким образом муравьи будут координировать свои передвижения в космосе для добычи пропитания и для добычи воды", — пояснил Александр Гамаюнов, инженер.

Сейчас группа разрабатывает специальную руку-манипулятор для того, чтобы удаленно управлять фермой.

"Когда мы поднимем заслонку, муравьи должны начать воевать между собой из-за нехватки ресурсов, потому что ресурсы будут ограничены", — отметил Максим Будюк, главный инженер проекта.

Но это пока лишь гипотеза. Пока смотрят, какие сервоприводы нужны, отрабатывают технику и другие сложные детали. Что до муравьев — они пока не знают, что полетят в космос. Но уже известно, какой именно вид муравьев отправится в экспедицию.

"Лептоторакс. Нами он выбран как первопроходец, потому что это единственный муравей, который живет за пределами полярного круга", — уточнил Данила Горюнов, мирмеколог Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Место обитания этих муравьев показывает, что этот вид устойчивее других переносит негативные влияния среды. Если выжил за полярным кругом, то и в космос можно смело отправлять. В состоянии невесомости будут жить семьи насекомых. Среди них рабочие особи и яйцекладущие. Похожие семьи будут изучаться и на земле, чтобы потом сравнить разницу поведения.
А вообще, "Ларец" создан для того, чтобы студенты могли экспериментировать на МКС. Муравьиная ферма — это только первый модельный эксперимент. В дальнейшем любые дети из нашей страны смогут делать эксперименты в космосе.

"Дети учатся программировать, передавать и получать информацию, обрабатывать научную информацию, причем это все на самых реальных условиях на МКС", — рассказал Сергей Сабо, научный руководитель эксперимента.

Вместе с кураторами из Технологического университета инженеры "Кванториума" доработают манипулятор и заручатся поддержкой Роскосмоса — такова цель. Запустить "Ларец" планируют к 2022 году.
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Наука , Наука и техника , Роскосмос , РАН
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