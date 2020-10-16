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Названа опасность «двойного заражения» гриппом и COVID-19 

Российская Газета 1 час назад
Названа опасность «двойного заражения» гриппом и COVID
Фото: ТАСС
Исследование, проведенное медиками из Ливерпульского университета, показало, что так называемое коинфицирование гриппом и новым коронавирусом приводит к обострению патологических процессов, в шесть раз увеличивая риск смерти от COVID-19. Выводы ученых опубликованы на ресурсе bioRxiv.
По словам авторов работы, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов влечет их конкуренцию, что усиливает влияние на организм. Впервые этот механизм был выявлен в 1918 году во время вспышки "испанки" — тогда люди, заболевшие вирусом гриппа А, как правило, заражались вторичной бактериальной пневмонией, что вызывало более тяжелый исход.
В нынешнюю пандемию также были зафиксированы случаи двойного заражения гриппом и SARS-Cov-2, которые привели к смерти пациентов.
Чтобы установить риски от коинфекции ученые последовательно заразили мышей гриппом и новым коронавирусом. Как отметил руководитель исследования профессор Джеймс Стюарт, инфицированные грызуны отражают многие черты тяжелого течения COVID-19 у людей.

— Последовательное заражение вирусом гриппа, а затем SARS-CoV-2, показало явные клинические симптомы, которые были гораздо хуже, чем если бы болезни протекали отдельно. Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей, — заявил Стюарт.

Профессор добавил, что среди коинфицированных мышей была зафиксирована более высокая смертность, чем среди грызунов, которым был введен только один вирус.
По словам ученых, полученные данные говорят о том, что странам необходимо сосредоточить внимание не только на снижении распространения SARS-CoV-2, но и принимать комплексные меры по сокращению сезонных заболеваний.
Напомним, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, в 85 регионах России за прошедшие сутки было выявлено 15 150 случаев заражения COVID-19. Среди них 26,6 процента протекают без клинических проявлений.
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Наука , Наука и техника , Джеймс Стюарт
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