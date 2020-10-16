Как распознать бессимптомный коронавирус

Бессимптомный коронавирус можно выявить, если у человека пропало обоняние или вкус, сообщила специалист. Другой способ — сдать быстрый тест на антитела к инфекции. К тому же эксперт призывает проявлять осмотрительность, если COVID-19 заболел кто-то из окружающих. Ранее специалисты отмечали, что пика заболеваемости коронавирусом в стране стоит ждать в ноябре.

Наличие у себя бессимптомного коронавируса можно определить, если у человека будет наблюдаться потеря обоняния или вкуса, сообщила радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова. Она напомнила, что не все зараженные наблюдают у себя основные симптомы болезни: повышение температуры, слабость, кашель.

Как отметила специалист, в случае, если COVID-19 заболел кто-то из окружающих, важно проявить осмотрительность.

Еще один способ определить, что у человека коронавирус, если нет явных симптомов, — сдать быстрый тест на антитела к инфекции.

«Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — отметила врач.

По словам специалиста, опасной может быть пневмония, которая развивается при COVID-19 и в некоторых случаях тоже не имеет внешних признаков. Соседова подчеркнула, что такая болезнь может сопровождаться только кратковременным повышением температуры, хотя в некоторых случаях люди переносят воспаление легких без температуры. «Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком», — констатировала врач.

Соседова напомнила, что обнаружить COVID-19 помогает и компьютерная томография, которая определяет изменения в легких.

Также стало известно, что ученые Саутгемптонского университета в Великобритании разработали анализ, который позволяет по профилю пяти цитокинов в крови пациента предсказать, насколько тяжелой будет его болезнь, если он заразится коронавирусом.

Тест был создан на основании того, что у некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на вирус слишком бурно. Это становится причиной чрезмерного повышения уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму.

Вследствие таких обстоятельств течение болезни осложняется, нередко именно это приводит к смерти.

По мнению авторов исследования, если точно определить, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, — «точную медицину».

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН , вирусолог Александр Лукашев заявил, что существенная часть населения России столкнется с коронавирусом до конца осени, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами, как сейчас, приводит его слова РИА «Новости».

«Не обязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — уточнил вирусолог.

По словам Лукашева, люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он перейдет в разряд сезонных заболеваний. Это будет связано с тем, что у большей части населения к тому моменту уже будет сформирован иммунитет.

«То есть это сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб», — пояснил он.

Как заявила РИА «Новости» доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, пик заболеваемости коронавирусом в России можно ждать к середине ноября.

По ее словам, после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться.

Эксперт выразила мнение, что на данном этапе показатели прироста заболевших не так страшны. Лебединская подчеркнула, что диагностика заболевания улучшилась, а тестов для выявления коронавируса стали проводить все больше.

Вместе с тем эксперт привела расчет статистических показателей — число заразившихся на 100 тыс. населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). Она обратила внимание, что по числу инфицированных на 100 тыс. человек в настоящее время лидируют Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6). В то же время топ по приросту открывают Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тыс. человек и Еврейская АО (Rt 1,39) с 690,1 заражений.