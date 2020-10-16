Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Куриный наггетс впервые запустили в стратосферу

Газета.Ruиещё 4
1 час назад
Сеть британских супермаркетов Iceland впервые провела отправку куриного наггетса в стратосферу Земли. Трансляция запуска была опубликована на их странице в YouTube.
В стратосферу отправили куриный наггетс
Фото: кадр youtube.comкадр youtube.com
Как уточнили в компании, наггетс был прикреплен к метеорологическому зонду, на котором были также установлены спутниковая система и видеокамера.
Отправка первого наггетса в стратосферу состоялась на ферме в Северном Уэльсе, рядом с которой находится штаб-квартира сети супермаркетов Iceland. Почти два часа составила общая длительность полета, в ходе которого кулинарное изделие осталось в сохранности, несмотря на изменение температуры до -60°С.
В течение запуска наггетс смог достичь высоту в 33,5 км, а после этого направился к Земле со скоростью 322 км/ч. За 19 км до поверхности планеты был раскрыт парашют зонда, который позволил кусочку курицы приземлиться в холмах Уэльса. Там его нашли участники эксперимента.
Компания уточняет, что запуск был проведен в честь их 50-летия.
Наука,Наука и техника,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители