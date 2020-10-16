В стратосферу отправили куриный наггетс

Сеть британских супермаркетов Iceland впервые провела отправку куриного наггетса в стратосферу Земли. Трансляция запуска была опубликована на их странице в YouTube.

Фото: кадр youtube.com кадр youtube.com

Как уточнили в компании, наггетс был прикреплен к метеорологическому зонду, на котором были также установлены спутниковая система и видеокамера.

Отправка первого наггетса в стратосферу состоялась на ферме в Северном Уэльсе, рядом с которой находится штаб-квартира сети супермаркетов Iceland. Почти два часа составила общая длительность полета, в ходе которого кулинарное изделие осталось в сохранности, несмотря на изменение температуры до -60°С.

В течение запуска наггетс смог достичь высоту в 33,5 км, а после этого направился к Земле со скоростью 322 км/ч. За 19 км до поверхности планеты был раскрыт парашют зонда, который позволил кусочку курицы приземлиться в холмах Уэльса. Там его нашли участники эксперимента.