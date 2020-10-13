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Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом
Фото: ТАСС
Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин в зависимости от медицинских показаний, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — цитирует РИА «Новости» Сергеева.

Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина «Спутник V» может выйти в широкое применение в России в конце октября — начале ноября.
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.
9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Александр Сергеев , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , РАН , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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