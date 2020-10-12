Названа точная причина убившего динозавров похолодания

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания внесли окончательную ясность в вопрос о причине вымирания динозавров, ответив на вопрос о том, что именно вызвало ледниковый период 66 миллионов лет назад. Результаты их исследования опубликовал научный журнал PNAS.

Тот факт, что старт глобальному похолоданию дало именно падение астероида Чиксулуб — известен уже давно. Однако до настоящего времени ученые продолжали спор о том, какой именно из двух механизмов вызвал ледниковый период — массовые лесные пожары или же испарение геологической породы.

Согласно материалам исследования американских ученых, несмотря на то, что масштабные пожары действительно имели место, ключевую роль в похолодании сыграло именно испарение геологической породы, вызванное ударом метеорита.

Как говорится в их работе, удар астероида пришелся в район современного побережья Мексики, в район расположения богатой углеродом геологической платформы. В результате столкновения в воздух были выброшены частицы аэрозолей, пыли и сажи, заполнившие атмосферу. Их количество оказалось настолько большим, что объем солнечного света, который ранее достигал поверхности планеты, сократился в несколько раз, что и дало старт глобальному похолоданию.

Что же касается пожаров, то они хоть и имели место, но, по версии ученых, не сыграли решающей роли и оказали менее значительное влияние на планету.