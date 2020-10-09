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Ученые рассказали о последствиях многодневной магнитной бури 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Названы последствия многодневной магнитной бури
Фото: globallookpress.com
Солнечная буря продлится пять дней, а полностью магнитосфера Земли восстановится только к 29 октября.
Земля окажется в эпицентре многодневной магнитной бури. Об этом предупредили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Ненастье космического масштаба начнется 21 октября и продлится в течение пяти дней, добавили они.
Солнечная активность будет постепенно нарастать, а магнитосфера Земли придет в норму только к 29 октября, пишет РИА Новости.
Ученые классифицируют магнитные бури по пяти уровням — от G1 до G5. Ожидаемая буря достигнет уровня G2, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Более мощные порывы солнечного ветра способны выводить из строя приборы GPS-навигации, коротковолновую связь, а также привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.
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Наука , Наука и техника , РАН , РИА Новости
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