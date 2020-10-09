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Теорию Эйнштейна доказали с небывалой точностью 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
Теорию Эйнштейна доказали с небывалой точностью
Фото: Gabriel Pérez Díaz / SMM
Международная группа ученых с небывалой точностью измерила гравитационное красное смещение Солнца, которое возникает, когда свет покидает гравитационное поле звезды. Результаты доказывают одно из предсказаний общей теории относительности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.
Массивные объекты искривляют вокруг себя пространство-время, в результате возникают различные эффекты, в том числе искажается проходящий рядом с ними свет или смещаются орбиты планет (например, Меркурия), вращающихся поблизости от родительских звезд. Эйнштейн предсказал, что свет, который излучает звезда, по мере удаления от источника изменяет свою частоту. Это наблюдается как сдвиг линий поглощения в спектре источника в красную сторону. В случае Солнца теоретическое красное смещение достигает примерно две миллионных длины волны.
Для подтверждения этой оценки ученые провели наблюдения солнечного света, отраженного от Луны, с помощью прибора HARPS (High Accuracy Radial-velocity Planet Searcher). Это позволило точно измерить положение 326 линий фотосферного железа в солнечном спектре и определить гравитационное красное смещение, которое соответствовало предсказанному значению.
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