Как не допустить тяжелого развития COVID-19

Врач-инфекционист посоветовала россиянам внимательнее отнестись к своему здоровью при появлении первых симптомов ОРВИ — особенно кашля и высокой температуры. По ее мнению, в этом случае нужно самоизолироваться и сделать тест на COVID-19, а главное — следить за уровнем насыщения крови кислородом, для чего используются пульсоксиметры. Все это поможет избежать тяжелого протекания коронавируса, если его обнаружат.

Чтобы не пропустить признаки тяжелого развития новой коронавирусной инфекции, заболевшим следует следить за уровнем насыщения крови кислородом — даже если нет тяжелых симптомов. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врача-инфекциониста Галину Гольцман.

Она подчеркнула, что самое важное не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом — «Газета.Ru»).

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией», когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу», — пояснила Галина Гольцман.

В случае появления симптомов, даже слабо выраженных, медик порекомендовала как можно скорее сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.

«При появлении кашля, высокой температуры нужно незамедлительно сдать тест на коронавирус. Пациентам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления легких, необходимо оперативно обратиться в больницу», — уточнила она.

При отрицательном результате анализа и отсутствии контактов с зараженными надо вылечить простуду, а после можно будет вновь возвращаться к привычному ритму жизни. В случае подтверждения болезни, надо исходить из тяжести симптомов и проконсультироваться с врачом, который назначит правильное лечение.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола.

Ранее глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал главной ошибкой заболевших COVID-19 россиян нежелание обращаться к медикам.

По словам специалиста, россияне зачастую занимаются самолечением, хотя необходимо вызвать врача на дом.

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — заявил вирусолог в эфире НСН.

Основным симптомом коронавируса он назвал отсутствие обоняния, но признал, что это может говорить и об ОРВИ, так как и то, и другое — пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему.

О том, что при легких случаях заражения коронавирусом лучше лечиться дома при наличии лекарств и возможности изолироваться, заявлял и вирусолог Анатолий Альштейн. Но для точного разграничения коронавируса и ОРВИ всегда следует проводить тесты. Для этого можно вызвать врача, который возьмет мазок из носа и глотки.

Медики также назвали главные ошибки, которые совершают россияне заболевшие коронавирусом. Они считают, что жители нашей страны заражаются из-за недисциплинированности и безответственного отношения к своему здоровью, писал портал PrimaMedia.ru.

По словам иммунолога Михаила Костинова, сейчас многие россияне потеряли бдительность и съездили отдохнуть. Во время отпусков многие подхватили вирус. При первых признаках болезни подумали, что смогут быстро восстановиться и не обратились к врачу, что привело к печальным последствиям.

Он отмечает, что необходимо серьезнее относиться к своему здоровью. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Нельзя заниматься самолечением. Ведь коронавирус опасен даже при небольшой температуре — состояние больного может резко ухудшиться в любой момент.