Получено самое четкое изображение туманности Киля 

Межзвёздные облака — настоящие ясли для звезд. Именно там происходит магия мироздания, и рождаются космические светила. Заглянуть туда мечтает каждый ученый, поэтому новое изображение туманности в таком хорошем качестве является большим астрономическим событием.
«Полученное изображение ошеломляет», — сказал астроном Патрик Хартиган из Университета Райса.
«Мы видим множество деталей, никогда ранее не наблюдавшихся вдоль края облака, включая длинный ряд параллельных гребней, которые могут быть созданы магнитным полем, а также почти идеально гладкую синусоидальную волну».
Звезда не может родиться в любом месте. Для ее образования нужно густое облако газа и пыли богатое молекулярным водородом. Самые подходящие места для появления новых светил всегда самые плотные. Такие облака кажутся непрозрачными, словно темные пустоты на фоне мерцающих звезд. К сожалению, именно это делает их сложными для изучения. Например, Hubble работает с ультрафиолетовым и оптическим излучениями, а они блокируются пылью в таких звездообразующих областях.
Но инфракрасное излучение может проникать сквозь толщу пыли, позволяя астрономам заглянуть внутрь этих загадочных облаков. Именно в таких случаях телескопы Gemini имеют явное преимущество перед знаменитым Hubble.
«Новые изображения этой туманности намного более ясные, чем все те, что мы видели раньше. Они дают самое четкое представление на сегодняшний день о том, как массивные молодые звезды влияют на свое окружение и на формирование звезд и планет», — комментируют астрономы.