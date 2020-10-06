Получено самое четкое изображение туманности Киля 

Межзвёздные облака — настоящие ясли для звезд. Именно там происходит магия мироздания, и рождаются космические светила. Заглянуть туда мечтает каждый ученый, поэтому новое изображение туманности в таком хорошем качестве является большим астрономическим событием.

«Полученное изображение ошеломляет», — сказал астроном Патрик Хартиган из Университета Райса.

«Мы видим множество деталей, никогда ранее не наблюдавшихся вдоль края облака, включая длинный ряд параллельных гребней, которые могут быть созданы магнитным полем, а также почти идеально гладкую синусоидальную волну».

Звезда не может родиться в любом месте. Для ее образования нужно густое облако газа и пыли богатое молекулярным водородом. Самые подходящие места для появления новых светил всегда самые плотные. Такие облака кажутся непрозрачными, словно темные пустоты на фоне мерцающих звезд. К сожалению, именно это делает их сложными для изучения. Например, Hubble работает с ультрафиолетовым и оптическим излучениями, а они блокируются пылью в таких звездообразующих областях.

Но инфракрасное излучение может проникать сквозь толщу пыли, позволяя астрономам заглянуть внутрь этих загадочных облаков. Именно в таких случаях телескопы Gemini имеют явное преимущество перед знаменитым Hubble.