Найдены «сверхобитаемые» планеты. И это не Земля

В космосе есть планеты, которые подходят для жизни гораздо больше, чем Земля. К такому выводу пришли американские и немецкие астробиологи. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Исследователи собрали данные о температуре, влажности и других факторах среды для 4,5 тысячи известных экзопланет и выделили среди них 24, которые немного старше, больше, теплее и, возможно, более влажные, чем Земля, а также вращаются вокруг медленно меняющихся звезд с большей продолжительностью жизни, чем наше Солнце. По мнению авторов, на таких планетах, которым они дали условное название потенциально "сверхобитаемых", жизнь имела больше возможностей развиться до высших форм, чем на Земле.

Все эти 24 планеты находятся на расстоянии более ста световых лет от нас, и в будущем их можно будет изучить с помощью космических телескопов НАСА "Джеймс Уэбб" и LUVIOR, а также PLATO Европейского космического агентства

"С появлением новых космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать правильные цели, — приводятся в пресс-релизе Университета штата Вашингтон слова руководителя исследования профессора Дирка Шульце-Макуха (Dirk Schulze-Makuch). — Мы должны сосредоточиться на определенных планетах, которые имеют наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Важно не замыкаться только на поисках второй Земли, потому что могут быть планеты, которые подходят для жизни даже больше, чем наша".

Из Кеплеровского архива звезд авторы выбрали планетно-звездные системы с планетами земного типа, находящимися в обитаемой зоне жидкой воды. При этом исследователей в первую очередь интересовали звезды G-типа — того же спектрального класса, что и Солнце, а также более долгоживущие карликовые звезды К-класса.

Дело в том, что у G-звезд относительно короткий срок жизни — менее десяти миллиардов лет. Учитывая то, что на появление сложной жизни на Земле потребовалось почти четыре миллиарда лет, у многих звезд, похожих на Солнце, могло закончиться топливо еще до появления сложных форм.

К-звезды несколько холоднее, менее массивные и менее яркие, чем наше Солнце, но живут дольше — от 20 до 70 миллиардов лет. Это значит, что жизнь на вращающихся вокруг них планетах имеет больше времени для развития. Оптимальный период, по мнению авторов, — от пяти до восьми миллиардов лет: после этого, скорее всего, иссякнет внутреннее геотермальное тепло планет и исчезнет их защитное магнитное поле.

Размер и масса тоже имеют значение. Ученые считают, что больше подходят для жизни планеты, которые процентов на десять-пятьдесят больше Земли. Они дольше будут сохранять внутренний нагрев за счет радиоактивного распада, а также дольше удерживать атмосферу за счет более сильной гравитации.

По мнению авторов, жизни также легче развиться в условиях повышенной влажности и немного более высокой — примерно на пять градусов Цельсия — температуры, чем на Земле. В качестве доказательства они приводят тот факт, что зоны тропических лесов обладают значительно большим биологическим разнообразием, чем более холодные или засушливые районы.

"Иногда трудно объяснить принцип сверхобитаемости, потому что мы традиционно думаем, что у нас лучшая для жизни планета, — говорит Шульце-Макух. — У нас есть большое количество сложных и разнообразных форм жизни, и многие из них выживают в экстремальных условиях. Адаптируемость — это хорошо, но это не означает, что Земля — лучшая планета".

Авторы отмечают, что отнесение планет к категории "сверхобитаемых" не означает, что на этих планетах определенно есть жизнь, просто условия на них — благоприятные для развития сложной жизни.