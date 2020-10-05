Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Нобелевский комитет в Стокгольме объявил в понедельник лауреатов премии в области медицины. Ими стали Харви Альер, Майкл Хогтон и Чарльз Райс за "исследования гепатита С".

Нобелевская премия по физиологии и медицине была учреждена Альфредом Нобелем и вручается с 1901 года. В своем завещании Нобель поручил выбор лауреата в этой области Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году. Первым лауреатом стал Эмиль Адольф фон Беринг. С 1901 года по настоящее время премию по физиологии или медицине получили 216 человек. Российские ученые становились лауреатами премии дважды: награды удостоились Иван Павлов ("за работу по физиологии пищеварения", 1904 год) и Илья Мечников , получивший премию вместе с немцем Паулем Эрлихом "за труды по иммунитету" в 1908 году.

В 2020 году Нобелевская премия предусматривает вознаграждение в 10 миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов). На фоне пандемии коронавируса в этом году организаторы приняли решение не проводить декабрьскую церемонию вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов. Вместо этого пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

Отметим, что в Норвегии церемонию вручения Нобелевской премии все же решили провести. Она пройдет традиционно 10 декабря, однако будет не столь масштабной, как обычно.