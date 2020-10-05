Марс подойдет к Земле на рекордно близкое расстояние

Марс подойдет 6 октября текущего года к Земле на максимально близкое расстояние — 62,07 млн км (38,6 млн миль). Об этом сообщает американское космическое агентство Nasa.

В следующий раз на такое расстояние красная планета приблизится к Земле через 15 лет. В настоящее время он находится на противоположной стороне Земли от солнца.

Отмечается, что самой высокой точки Марс достигнет около полуночи, он будет находится в окружении очень небольшого количества звезд, его легко можно будет увидеть и без телескопа.

Сближение этих планет происходит каждые два года, однако, подход планет на минимальное расстояние друг от друга — явление редкое. Так, например, наименьшая дистанция — 55,7 млн км — была зарегистрирована в 2003 году.