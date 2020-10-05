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Марс приблизится к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Марс подойдет к Земле на рекордно близкое расстояние
Фото: NASA
Марс подойдет 6 октября текущего года к Земле на максимально близкое расстояние — 62,07 млн км (38,6 млн миль). Об этом сообщает американское космическое агентство Nasa.
В следующий раз на такое расстояние красная планета приблизится к Земле через 15 лет. В настоящее время он находится на противоположной стороне Земли от солнца.
Отмечается, что самой высокой точки Марс достигнет около полуночи, он будет находится в окружении очень небольшого количества звезд, его легко можно будет увидеть и без телескопа.
Сближение этих планет происходит каждые два года, однако, подход планет на минимальное расстояние друг от друга — явление редкое. Так, например, наименьшая дистанция — 55,7 млн км — была зарегистрирована в 2003 году.
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Наука , Наука и техника , Жизнь на Марсе , Роскосмос
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