Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названы главные распространители коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
Определены главные распространители коронавируса
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса, Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса по всему миру большую роль сыграли дети и молодые взрослые, составляющие лишь небольшой процент инфицированных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.
Ученые проанализировали около 85 подтвержденных тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути распространения инфекции. Оказалось, что 71 процент зараженных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходились 60 процентов новых случаев заражения.
В Индии от коронавируса умерли около ста тысяч человек. Исследователи выяснили, что смерть наступала, как правило, через шесть дней после госпитализации по сравнению со средним показателем в 13 дней в США. В группу наибольшего риска входили люди в возрасте от 50 до 64 лет. Однако дети и молодые люди, на долю которых приходится треть случаев COVID-19, оказались особенно важны для передачи вируса среди населения.
Последние новости
В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Комментарии 1
Наука , Наука и техника , Джон Хопкинс , Принстонский университет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Видео
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Названо условие возвращения школьников с каникул
00:43
Названо условие возвращения школьников с каникул
Новости Москвы Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение