Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Новая мутация COVID-19: вирус стал быстрее проникать в организм 

Свободная пресса 4 часа назад
Новая мутация сделала COVID-19 опаснее ВИЧ и гриппа
Фото: EPA
Ученые заявили, что обнаружена опасная мутация коронавируса. Она позволяет ему легче проникать в человеческий организм.
Как сообщает Лента.ру, шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм, что позволяет ему защититься от распознавания антителами. Ученые рассказали, что в лабораторных условиях шипы коронавируса могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они и делают это значительно медленнее.
Они также объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Свободная пресса: последние новости
Ученые: коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа Ученые: коронавирус оказался смертоноснее испанского гриппа Ученые: политически консервативные люди ярче чувствуют вкус еды Ученые: политически консервативные люди ярче чувствуют вкус еды Из-за коронавируса учителей в Москве могут заменить студентами Из-за коронавируса учителей в Москве могут заменить студентами
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Названа убивших древних майя страшная катастрофа
Названа убивших древних майя страшная катастрофа
Видео
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
00:18
Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
00:10
Высунувшаяся из днища автобуса рука напугала мотоциклиста и попала на видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение