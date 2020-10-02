Новая мутация сделала COVID-19 опаснее ВИЧ и гриппа

Ученые заявили, что обнаружена опасная мутация коронавируса. Она позволяет ему легче проникать в человеческий организм.

Как сообщает Лента.ру, шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм, что позволяет ему защититься от распознавания антителами. Ученые рассказали, что в лабораторных условиях шипы коронавируса могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они и делают это значительно медленнее.

Они также объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.