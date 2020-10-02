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Черная дыра подтвердила правоту Эйнштейна 

Lenta.ru и ещё 3 33 минуты назад
Черная дыра подтвердила правоту Эйнштейна
Фото: D. Psaltis / UArizona / EHT Collaboration
Физики коллаборации Event Horizon Telescope доказали общую теорию относительности (ОТО), ограничив диапазон альтернативных теорий гравитации в сотни раз. Этого удалось добиться при анализе первого в мире изображения, на котором запечатлена тень черной дыры M87 — темная область, окруженная кольцом света. О подтверждении правоты Эйнштейна сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые предполагают, что теория, которая наиболее полно описывает гравитацию, будет несколько отличаться от общей теории относительности, однако существует ограничения на возможные модификации. Однако исследователи выяснили, что, если вопрос касается черных дыр, полная теория не может существенно отличаться от ОТО. Размер тени черной дыры на фотографии, полученным в рамках проекта Event Horizon Telescope, оказался соответствующим предсказаниям теории Эйнштейна.
Группа исследователей провела широкий анализ многих модификаций общей теории относительности, чтобы определить те параметры теории гравитации, которые определяют размер тени черной дыры. До сих пор многие из вариантов теории подтверждались при наблюдении за объектами в Солнечной системе, однако моделирование изображения M87 и сравнение с реальным снимком позволило сузить их диапазон в 500 раз.
Астрономы ожидают, что в будущем будут получены более подробные изображения тени черной дыры с использованием большего числа телескопов по всему миру.
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Наука , Наука и техника
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