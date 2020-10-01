Назван способ увеличить рост 

Такие упражнения, если делать их ежедневно, помогут растянуть спину и вернуть потерянный рост, считает Сандул.

С возрастом у человека может уменьшиться рост — в среднем, на сантиметр. Одна из причин кроется в ногах и тазобедренных суставах — ноги «вкручиваются» обратно в суставы с годами. Но это можно исправить, если делать специальные упражнения. Об этом рассказал психолог, энерготерапевт, реабилитолог, массажист Дмитрий Сандул.

Одно из упражнений — «поджимание» копчика. Оно также задействует мышцы живота, помогает растягивать поясницу и спину. Его следует делать стоя, будучи расслабленным.

Далее помогут наклоны. Также в расслабленном состоянии, в положении стоя, без рывков, с задержкой на 10 секунд. Нужно сделать 10 повторений, отметил специалист.

«Дальше начинаем работать с тазом, чтобы раскрутить ноги. Опираемся одной рукой на стену или стул, начинаем вращать ногу от себя и к себе, пять раз в одну сторону и пять — в другую. Потом это же проделать другой ногой, наша задача — раскрутить суставы в тазу», — приводит слова Сандула радио Sputnik.

Последнее упражнение: лежа на спине следует поджать ногу и развернуть пятку вниз, совершать круговые движения, пытаясь как бы дотянуться пяткой до ягодиц. По 10 повторов в обе стороны. Далее — вытягивание вперед в положении сидя с расставленными ногами. Такие упражнения, если делать их ежедневно, помогут растянуть спину и вернуть потерянный рост, считает Сандул.