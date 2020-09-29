Мужское либидо и COVID-19: что даст лечение гормонами

COVID-19 приводит к снижению уровня тестостерона у мужчин, что провоцирует более тяжелое течение болезни, выяснили турецкие врачи. Кроме того, даже при бессимптомном течении болезни более половины пациентов жалуются на пониженное либидо, что тоже связано с низкими показателями тестостерона. Специалисты полагают, что гормональная терапия при COVID-19 позволит увеличить выживаемость мужчин.

COVID-19 приводит к снижению уровня тестостерона у мужчин, причем даже у тех, у кого инфекция протекает бессимптомно — более половины из них жалуются на упавшее либидо, сообщают врачи из Мерсинского университета в Турции . Ранее было показано, что низкий тестостерон также связан с более тяжелым течением заболевания и повышенным риском смерти. «Газета.Ru» ознакомилась с исследованием, опубликованным в журнале The Aging Male.

Исследователи проанализировали данные 438 пациентов, из которых 232 были мужчинами. Все они сдали положительный тест на SARS-CoV-2. Также были доступны результаты их обследований, лабораторных и рентгенологических исследований.

Ученые разделили мужчин на три группы — бессимптомные пациенты (46 человек), пациенты с симптомами, госпитализированные в отделение внутренних болезней (129 человек), и пациенты, госпитализированные в отделение реанимации (46 человек).

24 пациента до заражения сдавали анализ крови на тестостерон. Сравнение результатов с анализами во время болезни показало, что уровень тестостерона в сыворотке крови у них упал с 458 нг/дл до 315-120 нг/дл.

За время исследования умерли 11 мужчин и 7 женщин.

У умерших мужчин наблюдался наиболее низкий уровень тестостерона.

Профессор урологии Селахиттин Каян, ведущий автор исследования, отмечает: хотя уже сообщалось, что низкий уровень тестостерона может быть причиной осложнений при COVID-19, это первое исследование, показавшее, что сам по себе COVID-19 приводит к снижению концентрации тестостерона в крови.

«Тестостерон связан с местным иммунитетом органов дыхания, и низкий уровень тестостерона может увеличить риск респираторных инфекций. Низкий уровень тестостерона также ассоциируется с госпитализацией, связанной с инфекцией, и со смертностью от всех причин у мужчин в отделениях интенсивной терапии», — объясняет Каян.

Исследователи надеются, что дальнейшие наблюдения помогут объяснить, почему так много исследований показали, что мужчины переносят COVID-19 хуже, чем женщины, и, следовательно, обнаружить возможное улучшение клинических результатов с помощью методов лечения на основе тестостерона.

«В нашем исследовании средний общий уровень тестостерона уменьшился, тогда как тяжесть симптомов COVID-19 возросла, — говорит Каян. — Средний уровень общего тестостерона был значительно ниже в группе интенсивной терапии, чем в бессимптомной группе. Мы обнаружили гипогонадизм — состояние, при котором организм не вырабатывает достаточное количество тестостерона — у 113 пациентов мужского пола. У умерших пациентов средний уровень общего тестостерона был значительно ниже, чем у живых».

Низкий уровень тестостерона наблюдался даже у бессимптомных пациентов.

Более того, 65,2% из них отметили, что у них снизилось либидо — это одно из следствий упавшего тестостерона.

«Можно порекомендовать, чтобы во время диагностики COVID-19 также проверялся уровень тестостерона, — добавляет Каян. — У мужчин с низким уровнем половых гормонов и положительным результатом теста на SARS-CoV-2 лечение тестостероном может улучшить их прогноз».

Исследователи уточняют, что у них не было контрольной группы с пациентами без COVID-19, здоровых или с другими болезнями — это было связано с ограничениями больницы, в которой они наблюдали за пациентами. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять разницу в колебаниях уровня тестостерона у мужчин с COVID-19 и без.

Также они подчеркивают, что будущие исследования следует сосредоточить на изучении уровней концентрации фермента АСЕ2 (он связан со способностью SARS-CoV-2 проникать в клетки организма) в соотношении с общим уровнем тестостерона.

Ранее многие ученые обратили внимание, что среди онкобольных наблюдается пониженная смертность от COVID-19 у мужчин с раком простаты.

При раке простаты разрастание злокачественных клеток стимулируется тестостероном, который повышает выработку белка TMPRSS2. Чтобы замедлить рост опухоли, пациентам дают антиандрогенные препараты, которые подавляют синтез гормона. Но TMPRSS2, как оказалось, играет роль и в коронавирусной инфекции — он необходим SARS-COV-2, чтобы проникнуть в клетку. По всей видимости, гормонотерапия при раке простаты снижает риски заражения и позволяет перенести болезнь легче, считают ученые.

О связи тестостерона и рисков заражения COVID-19 говорят и другие наблюдения. Так, среди пациентов больниц преобладают мужчины с облысением по мужскому типу, когда выпадают волосы на лбу и темени. Оно связано с андрогенами, которые влияют на деление стволовых клеток волос. Известно, что кастрация приводит к стабилизации облысения.

Дальнейшие исследования подтвердили связь между уровнями андрогенов и тяжестью COVID-19 у сотен мужчин.

У женщин при этом такого эффекта не наблюдалось.

Гипотеза о связи SARS-CoV-2 и андрогенов пока что требует дополнительных подтверждений. Однако существующие результаты позволяют предположить, что использование антиандрогенных препаратов действительно может стать эффективным способом борьбы с коронавирусом, замедляя его распространение и давая иммунной системе возможность его одолеть.