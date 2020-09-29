Астрономы засекли очень редкий вид метеоров

22 сентября над северной Германией и Нидерландами был замечен необычный объект — коснувшийся метеор. Космическое тело опустилось на высоту 91 километра над Землей, а затем «отскочило» обратно в космос!

Метеороид — это, как правило, фрагмент кометы или астероида, который становится метеором, когда он влетает в атмосферу Земли со скоростью 11 — 72 км/с. Большинство таких объектов распадается и иногда обломки падают на поверхность нашей планеты в виде метеоритов. Однако недавний «гость» оказался счастливчиком! Он не опустился достаточно низко, чтобы полностью сгореть и сумел «убежать», только задев края защитного газового щита нашей планеты. Такие коснувшиеся метеоры «залетают» не очень часто, всего несколько раз в год, когда метеориты летят к нам тысячами!

Этого счастливчика заметили камеры проекта Global Meteor Network, целью которого является охватить земной шар камерами, отслеживающими метеоры, и предоставить общественности оповещения в режиме реального времени в случае опасности.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude — far below orbiting satellites — before it ‘bounced’ back into space



➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9— ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2020

«Global Meteor Network — это в основном децентрализованный научный инструмент, состоящий из астрономов-любителей и гражданских ученых по всей планете», — объясняет Денис Вида, основатель проекта.

«Мы предоставляем все данные, такие как траектории и орбиты метеороидов, для общественности и научного сообщества с целью наблюдения редких вспышек метеоритного дождя и увеличения числа наблюдаемых падений метеоритов, а также помогаем понять механизмы падения метеоритов на Землю».

Десятки тысяч метеоритов были найдены на поверхности Земли, но из них только около 40 можно проследить до родительского астероида или астероидного источника. Благодаря лучшему пониманию этих малых тел ученые могут построить более полную картину Солнечной системы, включая потенциально опасные астероиды, которые могут угрожать спутникам.