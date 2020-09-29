Найден новый способ убить раковые клетки

Американские ученые из Научно-исследовательского института Санфорд Бернем Пребис выявили новый способ борьбы с раковыми клетками, сообщает MedicalXpress.

Специалисты выяснили, что блокирование механизма построения комплексов ядерных пор, который отвечает за транзит материалов в ядро и из него, замедляет рост опухоли, оставляя здоровые клетки неповрежденными.

Исследователи проверили эту гипотезу на мышах, трансплантировав им опухолевые клетки человека, которые не могут образовывать ядерные поры. В результате у всех грызунов значительно замедлился рост новообразований.

"Мы показали, что неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются", — отметил один из авторов исследования Стивен Сакума.