В РФ нашли уникальный могильник скифской эпохи

Во время исследования крупного курганного могильника на территории Аскизского района Хакасии археологи обнаружили нетронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры (эпоха раннего железа), сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного ученые нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что археологам повезло, так как "чаще всего ученые находят многократно разграбленные тагарские захоронения с минимальным количеством вещей".

"Один из интересных артефактов — набор оружия, обнаруженный рядом с женским скелетом, включающий топор и кинжал-акинак. Это свидетельствует о причастности женщины к воинскому сословию", — рассказали в пресс-службе.

В другом могильнике археологи нашли захоронения сразу четырех человек: двоих мужчин, женщину и ребенка. Рядом с мужчинами находились топоры и кинжалы, по всей видимости, бронзовые.