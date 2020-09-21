«Организм боролся»: вирус оставляет «стойкие последствия»

Около 52,3% переболевших COVID-19 жалуются на быструю утомляемость и чувство усталости, выяснили ученые из Дублина. При этом данные симптомы фиксируются и у пациентов со слабым течением инфекции. Медики пояснили «Газете.Ru», что причин такого состояния может быть много: фиброз легочной ткани, снижение активной деятельности или посткоронавирусный синдром.

Быстрая утомляемость и чувство усталости не исчезают у более чем половины переболевших COVID-19 людей. К такому выводу пришли ирландские ученые.

Для определения усталости у выздоровевших пациентов исследователи использовали Шкалу усталости Чалдера (CFQ-11). Кроме того, была принята во внимание тяжесть первоначальной инфекции пациента — потребовалась ли госпитализация, а также любые другие ранее существовавшие состояния, которые могли способствовать усталости, — например, депрессия.

Около 56% пациентов оценили необходимость госпитализации в случае появления данного симптома, а 44,5% — выступили против. К концу тестов исследователи определили, что более половины участников — 52,3% — сообщили о «стойкой усталости» даже после того, как выздоровели.

Более того, даже те пациенты, которые не нуждались в госпитализации, то есть болезнь у них протекала легче, по-прежнему сообщали о постоянной усталости после инфекции.

«Не было никакой связи между тяжестью COVID-19, необходимостью госпитализации, дополнительного кислорода или интенсивной терапии и усталостью после коронавируса. Кроме того, не было никакой связи между стандартными лабораторными маркерами воспаления и клеточного обмена и усталостью», — подчеркнул один из авторов исследования, доктор Лиам Таунсенд из больницы Св. Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа в Дублине.

Отмечается, что большая часть участников эксперимента, жаловавшихся на усталость — женщины. Среди пациентов находились и те, которые не фиксировали в своем самочувствии этого состояния, но отмечали депрессивные и тревожные настроения.

Между тем, как пояснила «Газете.Ru» пульмонолог РНИМУ им. Н. И. Пирогова Анна Сергеева , одной из причин усталости может быть одышка, которую зачастую испытывают переболевшие коронавирусной инфекцией.

«Она мешает пациентам выполнять повседневную работу, поскольку COVID-19 поражает легочную ткань. Следовательно, человеку нужно чаще дышать из-за снижения объема легких, следствием которого становится фиброз, то есть рубцевания легочной ткани из-за того, что организм заменяет поврежденные клетки более жесткими и плотными тканями», — отмечает медик.

В результате рубцевания ухудшается эластичность легких, и когда человек делает вдох, ткани хуже растягиваются и впускают в легкие меньше воздуха. По ее словам, такое состояние должно пройти спустя 2-3 месяца после перенесенной болезни.

«Но если симптомы не прошли, то нужно срочно обратиться к врачу. Лучше исключить последствия сразу, чем потом всю жизнь страдать», — заключила специалист.

Реабилитолог и физиотерапевт Михаил Валиев в свою очередь считает, что во многих случаях быстрая утомляемость появляется после перенесенного стресса на фоне COVID-19, а также обусловлена снижением активности во время лечения.

«Даже если вы перенесли его на ногах, организм все это время боролся, и когда вы поправились, вполне может развиться чувство усталости.

Следует помнить, что длительная слабость — не специфическое явление для вирусных инфекций: такое происходит после любого заболевания, которое нарушает нормальную деятельность организма», — подчеркивает Валиев.

В свою очередь психотерапевт Лилия Королева отмечает, что такая усталость может развиваться на фоне посткоронавирусного синдрома. По ее словам, через 2-4 месяца после первых признаков болезни, когда человек уже выздоровел, но чувствует себя плохо, часть людей замечает у себя такие симптомы, как усталость, утомляемость и проблемы с суставами. У кого-то начинаются боли в почках, сердце и печени.

«После выздоровления многие продолжают измерять себе температуру по 20 раз на дню, читают кучу недостоверной информации в интернете и в итоге приписывают себе те или иные постковидные симптомы. В том числе и усталость», — рассказала «Газете.Ru» врач.

Она добавила, что переболевшие COVID-19 часто испытывают слабость на фоне перенесенного стресса. По ее мнению, чтобы избавиться от усталости, им нужно пройти не только физическую реабилитацию, но и психологическую.