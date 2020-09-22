Безопасная вакцина: что скрывала «АстраЗенека»?

Битва за патент на вакцину от коронавируса оказалась настолько напряженной, что это может помешать ученым. Оппоненты Трампа обвиняют его в давлении на медиков с целю получить результат до дня выборов в США. А критики фармацевтических компаний добиваются информации, чем же все-таки заболели участники испытаний.

Компания «АстраЗенека» раскрыла в субботу подробные сведения о своих масштабных испытаниях вакцины от связанных с коронавирусом заболеваний. Этот случай стал уже третьим случаем весьма редких откровений со стороны фармацевтических компаний. Откровения эти они делают под давлением, целью которого является сделать их более открытыми насчет их методов тестирования. Открытость тут и в самом деле не помешала бы: именно их разработки представляют собой самый многообещающий шанс для всего мира на предмет борьбы с пандемией.

Опросы показывают растущие опасения американцев по поводу получения вакцины от коронавируса. При этом ученые (связанные и не связанные с государством) обеспокоены тем, что регулирующие органы испытывают давление со стороны президента Трампа. Он стремится получить результаты до дня выборов 3 ноября. А значит, может получиться так, что на рынок выбросят непроверенную или небезопасную вакцину.

«Кажется, публикация этих протоколов — это отклик на определенное общественное давление в этом отношении», — отмечает Натали Дин (Natalie Dean), специалист по биостатистике и эксперт в разработке дизайна клинических исследований для вакцин во Флоридском университете.

«Это беспрецедентная ситуация, и общественное доверие — это очень большая составляющая успеха всего этого предприятия».

Эксперты были очень озабочены испытаниями вакцины компании «АстраЗенека», которые начались в апреле в Британии. Беспокойство вызвал отказ компании предоставить подробные сведения о серьезных неврологических заболеваниях, развившихся у двух участников (женщин), разрешивших испытать на себе экспериментальную вакцину «АстраЗенека» в Британии. Эти случаи дважды принудили компанию остановить свои испытания, при этом второй раз был в начале этого месяца. Исследования были возобновлены в Британии, Бразилии , Индии и Южной Африке , но до сих пор приостановлены в США. К настоящему моменту вакцину компании «АстраЗенека» получили 18 000 человек по всему миру.

111-страничный проект испытаний компании «АстраЗенека» (так называемый протокол) указывает, что их целью является вакцина с 50-процентной эффективностью — тот же порог, который Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США установило в своих рекомендациях по вакцинам против коронавируса. Для того, чтобы со статистической достоверностью определить, достигла ли компания этой цели, понадобятся 150 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом среди тех участников, которые получили вакцину или уколы-плацебо.

Однако план предусматривает, что совет по безопасности проведет досрочный анализ после выявления всего лишь 75 случаев. Если к этому моменту эффективность вакцины составит 50%, компания сможет досрочно прекратить испытания и обратиться в государственные органы за выдачей разрешения на выпуск вакцины для использования в экстренных ситуациях.

Д-р Эрик Тополь, эксперт по клиническим испытаниям в медицинской организации Scripps Research (г. Сан-Диего, США), сообщил в интервью, что, поскольку план компании «АстраЗенека» допускает только один такой промежуточный анализ, он является более строгим, чем опубликованные планы других компаний (Moderna и Pfizer ). Moderna допускает два таких анализа, а Pfizer — четыре.

По его словам, проблема со слишком частым рассмотрением данных после относительно небольшого количества случаев заключается в повышении шансов на то, что не будут оправданы ожидания общества. Досрочное прекращение испытаний также может увеличить риск пропуска редких побочных эффектов, которые могут стать очень существенными после вакцинации миллионов людей.

Д-р Тополь отметил, что у плана компании «АстраЗенека», как и у планов Moderna и Pfizer, есть проблемная особенность: при измерении эффективности все они учитывают относительно легкие случаи заболевания Covid-19, что может препятствовать усилиям по определению способности вакцины предотвращать умеренные или тяжелые случаи заболевания.

Мишель Майксел (Michele Meixell), представитель компании «АстраЗенека», указал в своем заявлении, что такие планы обычно не публикуются «из-за важности сохранения конфиденциальности и объективности испытаний».

Компания раскрыла некоторые подробности о двух случаях серьезного заболевания в ходе проводимых ею испытаний. Согласно информационному листку пациента для вакцины компании «АстраЗенека» от июля, первый участник успел получить одну дозу вакцины, прежде чем у него развилось воспаление спинного мозга, известное под названием «поперечный миелит». Такое состояние может приводить к слабости в руках и ногах, параличу, болям, а также проблемам с кишечником и мочевым пузырем.

Этот случай вынудил приостановить испытания вакцины компании «АстраЗенека» для проведения анализа безопасности независимыми экспертами. Представитель компании сообщила газете «Таймс» на прошлой неделе, что, как выяснилось позже, у добровольца был ранее не диагностированный случай рассеянного склероза, не имеющий отношения к вакцине, и что вскоре после этого испытание возобновилось.

Иногда поперечный миелит может быть первым признаком рассеянного склероза, симптомы которого более сложные. Но сам по себе миелит может также возникнуть после того, как организм столкнется с возбудителем инфекции, например вирусом.

Компания сообщила, что она не подтвердила диагноз во втором случае (участник, заболевший после второй дозы вакцины). Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете «Таймс» на условиях анонимности, что болезнь участника была определена как поперечный миелит. 6 сентября исследование снова было приостановлено после того, как стало ясно, что участник испытаний заболел.

Состояние редкое, но серьезное, при этом эксперты сообщают, что возникновение даже одного случая среди тысяч участников испытания может стать очень тревожным признаком. По их словам, нескольких подтвержденных случаев может быть достаточно для полного провала вакцины компании «АстраЗенека».

«Если уже есть два случая, это все начинает выглядеть опасным», — сообщил Марк Слифка (Mark Slifka), эксперт по вакцинам в Орегонском университете науки и здоровья (Oregon Health and Science University).

«Если в группе вакцины возникает третий случай неврологического заболевания, то с этой вакциной может быть покончено».

В информационном листке пациента от 11 сентября в отношении исследования компании «АстраЗенека» в Великобритании объединили случаи двух добровольцев, указав, что (исходя из результатов проверки безопасности) заболевания «вряд ли были связаны с вакцинацией либо отсутствовало достаточное количество доказательств, чтобы уверенно заявить, что заболевания были связаны с вакцинацией». На следующий день компания «АстраЗенека» объявила о том, что возобновила исследование в Великобритании.

Однако Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США еще не разрешило компании заново начать исследование в Соединенных Штатах.

Официальный представитель Управления от комментариев отказался. Национальные институты здравоохранения США в своем заявлении сообщили, что «пока не выяснено», возникло ли заболевание у участников исследования случайно или в связи с вакцинацией, добавив, что «исследование было приостановлено для проведения дальнейшей оценки в соответствии с установленным порядком».

Д-р Марк Голдбергер (Mark Goldberger), эксперт по инфекционным заболеваниям Глобального партнерства по научным исследованиям и разработке антибиотиков (Global Antibiotic Research and Development Partnership) и бывший работник Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщил, что его «несколько беспокоит» скорое возобновление исследований за рубежом, особенно с учетом того факта, что подробных сведений о симптомах пациентов нет и что неясно, связано ли их возникновение с вакцинацией.

«Может быть, это все, что они могут сделать. Возможно, что сейчас нельзя добиться большей определенности, — сказал он. — Что сейчас происходит — большой вопрос».

Компания не сообщила общественности о неврологических проблемах участников, когда об этом стало известно. Также она своевременно не уведомила Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США о том, что после возникновения заболевания у второго добровольца из Великобритании она опять приостановила свои исследования. Между тем, по словам многих людей, знакомых с ситуацией, независимый совет по безопасности потребовал временно приостановить исследование. До утечки данной информации и ее сообщения изданием STAT директор компании сообщил о проблемах инвесторам, но не объявил о них публично.

«Сообщили об этом отвратительно и некорректно, — сказал д-р Питер Джей Хотез (Peter Jay Hotez), врач-вирусолог из Медицинского колледжа Бэйлор в Хьюстоне (США). — Американцы должны были узнать об этом не так».

Д-р Хотез также раскритиковал сложные для понимания заявления, выпущенные государственными должностными лицами, в том числе регуляторами Великобритании, которые, по его словам, не смогли обосновать возобновление исследований.

«Расскажите нам, почему вы так решили», — спросил он.

Д-р Пол Оффит (Paul Offit), профессор Пенсильванского университета и член консультативного комитета по вакцинам Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, рассказал, что неясно, как компания (или правительство Великобритании) определила, что второй случай не был связан с вакцинацией.

Он и другие эксперты отметили, что поперечный миелит встречается редко, а диагноз подтверждается примерно у 1 из 236 000 американцев в год. Официальный представитель оксфордских исследователей заявил в прошлом месяце, что в исследовании в Великобритании участвовало лишь около 8 000 добровольцев.

В вакцине, разработанной компанией «АстраЗенека» в партнерстве с учеными Оксфордского университета, используется вирус, который предназначен для переноса коронавирусных генов в человеческие клетки и активизации иммунного ответа, который защитит население от коронавируса. Этот так называемый «вектор» представляет собой модифицированную форму аденовируса, которая вызывает ОРВИ у шимпанзе, но считается безопасной для людей. Несколько других компаний, включая Johnson & Johnson и CanSino, применяют аналогичные подходы, основанные на аденовирусе, хотя существует множество разновидностей аденовирусов, и конкретные ингредиенты у разных вакцин различаются.

Хотя другие разработки на основе аденовируса были отчасти успешны в прошлом, они также были связаны с серьезными нежелательными явлениями. Самым известным является случай 18-летнего Джесси Джелсинджер (Jesse Gelsinger), умершего в 1999 году после получения генной терапии аденовирусом, которая вызвала летальный воспалительный ответ со стороны его иммунной системы.

Если серьезный побочный эффект будет однозначно связан с вакциной компании «АстраЗенека», ученым потребуется определить, связана ли его основная причина с аденовирусным вектором или, возможно, с генами коронавируса, которые она несет в себе. Эти взаимосвязи могут вызвать обеспокоенность в