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Определен главный способ распространения коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Назван главный способ распространения коронавируса
Фото: Reuters
Ученые Медицинского центра Монтефиоре, Больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности. Таким образом, социальное дистанцирование и хорошая вентиляция являются наиболее эффективными способами сдерживания COVID-19. Об этом сообщается в статье в журнале Annals of Internal Medicine.
Исследователи проанализировали научные работы, опубликованные в журнале в период с января по сентябрь 2020 года и посвященные факторам передачи SARS-CoV-2. Оказалось, что хотя в некоторых статьях указывается, что вирусные частицы могут выживать несколько часов на поверхностях, в реальности вирусная РНК в окружающей среде встречается редко. Ключевыми факторами заражения являются близость к инфицированным людям и плохая вентиляция.
Также вирус чаще всего передается от людей с ранней стадией заражения. Количество вирусных частиц SARS-CoV-2 достигает пика в организме примерно за день до появления симптомов и снижается в течение недели после проявления заболевания. Большинство зараженных не участвуют в распространении вируса, однако некоторые больные являются основными переносчиками, инфицируя сразу многих людей.
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Наука , Наука и техника , США
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