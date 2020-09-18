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Шесть часов неизвестности: когда день страшнее ночи 

РИА Новости 1 час назад
Шесть часов неизвестности: когда день страшнее ночи
Фото: © NASA / Earth Observatory/Robert Simmon