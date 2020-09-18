Какие болезни сердца вызывают лекарства от COVID-19

Американские ученые заявили, что препараты от коронавируса способны вызывать аритмию даже у людей со здоровым сердцем. Кроме того, данные средства усугубляют течение уже имеющихся у пациентов сердечных заболеваний. Российские специалисты подчеркнули, что в некоторых случаях лекарства от ковида могут приводить даже к остановке сердца и инфаркту миокарда. Кардиологи рассказали «Газете.Ru», насколько опасна приобретенная аритмия и как предотвратить сердечные заболевания при лечении от COVID-19.

Препараты от коронавируса могут вызывать аритмию даже у людей со здоровым сердцем. Такое заявление американской кардиологической ассоциации опубликовал научный журнал Circulation. Ученые призвали врачей осторожнее назначать лекарства от COVID-19.

«Многие часто используемые лекарства могут вызывать нерегулярное сердцебиение, — сообщил один из авторов публикации, профессор фармакологии в Медицинской школе Университета Пердью в штате Индиана Джеймс Тисдейл. — Хотя риск относительно невелик, для медицинских работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть вызвана или усугублена лекарствами».

Авторы публикации обратили внимание на то, что большинству больных коронавирусом назначают хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — препараты, которые могут стать провокаторами нарушения сердечного ритма.

Также ученые убеждены, что спровоцировать аритмию могут и другие лекарственные средства, с помощью которых лечат больных COVID-19, — в частности, лопинавир и ритонавир. Оказалось, что после приема этих лекарств у людей, страдающих хроническими сердечными заболеваниями и перенесших операции, возникало нерегулярное сердцебиение.

С иностранными коллегами согласились и российские специалисты.

Как рассказала «Газете.Ru» кардиолог высшей категории Инна Турченко, препараты от коронавируса способны провоцировать нарушение сердечных ритмов вплоть до остановки сердца.

Кроме того, кардиолог Фаина Лобджанидзе отметила в беседе с «Газетой.Ru», что данные лекарства могут вызывать желудочковую тахикардию типа «пируэт» (укороченный сердечный ритм, — «Газета.Ru»), провоцировать удлинение интервала qt (особый участок электрокардиограммы (ЭКГ), — «Газета.Ru»), а также приводить к брадикардии (разновидность нарушений ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту, — «Газета.Ru») и фибрилляции предсердий (хаотическая электрическая активность предсердий с частотой импульсов 350—700 в минуту, — «Газета.Ru»).

По словам Турченко, известны также случаи, когда на фоне применения препаратов от коронавирусной инфекции развивался инфаркт миокарда. «Просто прекращается проведение импульса от предсердия к желудочку и наступает инфаркт», — пояснила она.

Кардиолог отметила, что чаще всего такой побочный эффект от применения лекарств возникает у людей, находящихся в группе риска, даже если при этом у них здоровое сердце.

«В основном это бывает у пожилых людей, пациентов с сахарным диабетом, гипертонией или ожирением, то есть у людей изначально нездоровых. У молодых же такое случается крайне редко», — подчеркнула специалист.

В то же время ведущий кардиолог сети клиник «Семейная» Андрей Рожков убежден, что опасаться применения лекарств от коронавируса не стоит.

«Значимым влияние эти препаратов назвать сложно. Более выраженные кардиологические побочные эффекты (связанные с повреждением сердечной мышцы или сосудистых стенок) у них проявляются при очень длительном применении — например, у ВИЧ-инфицированных. При COVID-19 же применение этих лекарств, как правило, непродолжительное», — пояснил медик «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что при назначении лекарственных средств врач всегда оценивает состояние пациента и при сборе анамнеза выясняет потенциальные факторы риска осложнений тех или иных препаратов.

Между тем Лобджанидзе рассказала «Газете.Ru», что существует специальный сайт, на котором собраны все препараты, опасные для сердца.

«И список этик лекарств постоянно увеличивается», — уточнила медик.

«Некоторые из этих лекарств от коронавируса в ряде стран уже удалены из протоколов по лечению COVID-19, так как считаются неэффективным и даже вредными, но в России их все еще используют», — добавила Турченко.

Так, в США, после проведение нескольких клинических испытаний, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило использование хлорохина и гидроксихлорохина вне больниц.

«Были проведены клинические исследования, которые показали, что применение гидроксихлорохина не приводит к сокращению смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Кроме того, было выяснено, что препарат в применяемых при ковиде достаточно высоких дозах обладает кардиотоксичностью, особенно в сочетании с азитромицином (антибиотик, — «Газета.Ru»)», — также рассказал «Газете.Ru» заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор vrachu.ru Михаил Каган.

Турченко отметила, что при коронавирусе полностью предотвратить риски развития сердечных заболеваний можно лишь в случае полного отказа от применения данных препаратов.

«Но так как это невозможно, то у людей из зоны риска должно быть в стационаре постоянное мониторное наблюдение. Или по крайней мере ежедневная запись ЭКГ, чтобы можно было вовремя зафиксировать изменения и предотвратить последствия», — сказала кардиолог.

Вместе с тем она напомнила, что врачи должны обязательно интересоваться, какие лекарства уже принимает пациент.

«Ведь есть такие препараты, которые в соединении со средствами от COVID-19 значительно повышают вероятность возникновения жизнеопасных аритмий», — пояснила Турченко.

«А вообще на первое место все равно выходит профилактика — применение витамина D и витамина C в больших дозах, применения препаратов цинка, и вообще всего того, что сможет помочь не заболеть коронавирусом», — добавила она.

В свою очередь Рожков заметил, что для предотвращения любых побочных эффектов лекарства следует принимать лишь после консультации врача с соответствующими назначениями.