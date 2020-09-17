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Брешь в озоновом слое затянулась. Надолго ли? 

РИА Новости 1 час назад
Брешь в озоновом слое затянулась. Надолго ли?
Фото: Seeker/YouTube
Международный день охраны озонового слоя отмечается 16 сентября. Увы, праздником этот день не назовешь. Что мы знаем про озоновый слой нашей планеты, опасны ли озоновые дыры и много ли их в атмосфере?
Для озонового слоя планеты Земля 2020 год можно назвать удачным. В конце апреля над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра. О чем с радостью сообщила в Twitter Служба мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus' Atmospheric Monitoring Service).
К сожалению, это событие не решило глобальную проблему озонового слоя Земли.

Где находятся крупнейшие озоновые дыры и сколько их?

Их три, и они были зафиксированы в 80-х годах прошлого столетия. Сначала — над Антарктидой: по последним данным, над континентом брешь в 25 миллионов квадратных километров. Вторая по размерам находится над Арктикой. Она, как правило, сезонно меняет свои размеры, а то и вовсе затягивается, но потом появляется вновь. Затем идет Тибетская (над Китаем): ее размеры, по разным оценкам, от 2 до 20 миллионов квадратных километров. Кроме того, дыры размером поменьше есть над некоторыми регионами Западной Сибири.

Почему образовываются озоновые дыры?

Ученые до сих пор спорят о происхождении озоновых дыр. Многие считают, что главный враг озона — окись хлора. Она в больших дозах вырабатывается разными заводами и предприятиями. Разрушительны также холодильные установки (кондиционеры, холодильники, рефрижераторы): при их работе выделяющийся хлор вступает в реакцию с озоном, губя защитную оболочку. Плюс к этому — самолеты и ракеты: при горении топлива помимо хлора выделяются оксиды азота, двуокись углерода — также вредные для озона. Лишиться всего — значит обрушить экономики всех стран без исключения. И в силах человека, увы, только предотвратить появление новых и сократить имеющиеся озоновые дыр, сокращая вредные выбросы в атмосферу.

Как спасают озоновый слой?

В 1987 году был подписан международный Монреальский протокол о сокращении выброса в атмосферу вредных веществ. В нем установлен график поэтапного отказа от производства и потребления почти 100 химических веществ с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью. На что не в силах повлиять человек, так это на сезонность, а значит и на повышенную концентрацию солнечных лучей летом.

Что будет, если озоновый слой исчезнет?

Если представить, что Земля лишится озонового слоя, то все живое (люди, животные, растения) будет просто выжжено солнцем. А если к этому добавить влияние космических энергий, то даже думать страшно. А начнется выжигание с северного и южного полюсов, над которыми больше всего поврежден озоновый слой.
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Наука , Статьи , Экология
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