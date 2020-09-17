Брешь в озоновом слое затянулась. Надолго ли? 

Международный день охраны озонового слоя отмечается 16 сентября. Увы, праздником этот день не назовешь. Что мы знаем про озоновый слой нашей планеты, опасны ли озоновые дыры и много ли их в атмосфере?

Для озонового слоя планеты Земля 2020 год можно назвать удачным. В конце апреля над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра. О чем с радостью сообщила в Twitter Служба мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus' Atmospheric Monitoring Service).

К сожалению, это событие не решило глобальную проблему озонового слоя Земли.

Где находятся крупнейшие озоновые дыры и сколько их?

Их три, и они были зафиксированы в 80-х годах прошлого столетия. Сначала — над Антарктидой: по последним данным, над континентом брешь в 25 миллионов квадратных километров. Вторая по размерам находится над Арктикой. Она, как правило, сезонно меняет свои размеры, а то и вовсе затягивается, но потом появляется вновь. Затем идет Тибетская (над Китаем): ее размеры, по разным оценкам, от 2 до 20 миллионов квадратных километров. Кроме того, дыры размером поменьше есть над некоторыми регионами Западной Сибири.

Почему образовываются озоновые дыры?

Ученые до сих пор спорят о происхождении озоновых дыр. Многие считают, что главный враг озона — окись хлора. Она в больших дозах вырабатывается разными заводами и предприятиями. Разрушительны также холодильные установки (кондиционеры, холодильники, рефрижераторы): при их работе выделяющийся хлор вступает в реакцию с озоном, губя защитную оболочку. Плюс к этому — самолеты и ракеты: при горении топлива помимо хлора выделяются оксиды азота, двуокись углерода — также вредные для озона. Лишиться всего — значит обрушить экономики всех стран без исключения. И в силах человека, увы, только предотвратить появление новых и сократить имеющиеся озоновые дыр, сокращая вредные выбросы в атмосферу.

Как спасают озоновый слой?

В 1987 году был подписан международный Монреальский протокол о сокращении выброса в атмосферу вредных веществ. В нем установлен график поэтапного отказа от производства и потребления почти 100 химических веществ с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью. На что не в силах повлиять человек, так это на сезонность, а значит и на повышенную концентрацию солнечных лучей летом.

Что будет, если озоновый слой исчезнет?

Если представить, что Земля лишится озонового слоя, то все живое (люди, животные, растения) будет просто выжжено солнцем. А если к этому добавить влияние космических энергий, то даже думать страшно. А начнется выжигание с северного и южного полюсов, над которыми больше всего поврежден озоновый слой.