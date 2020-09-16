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Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ 

РИА Новости и ещё 3 13 минут назад
Россиян предупредили о смертельной опасности алоэ
Фото: РИА Новости
Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
Она отметила, что мякоть этого растения на 98% состоит из воды, оставшиеся 2% — полисахариды. Никаких подтвержденных медицинских данных о "целебных свойствах" алоэ не существует, добавила врач.
Малышева рассказала об исследовании, в ходе которого ученые в течение года выкладывали свежее алоэ на кожу лысых мышей. Выяснилось, что из-за фотосенсибилизации этих участков у грызунов увеличилась вероятность развития плоскоклеточного рака.
После этого Американская ассоциация исследований в области онкологии (AACR) стала считать свежее алоэ потенциально опасным и канцерогенным, то есть провоцирующим онкологические заболевания.
Телеведущая пояснила, что участие людей в подобных экспериментах не рассматривалось из-за этических соображений. При этом она призвала зрителей "не проводить опыты на себе".

"Если вы любите кремы с алоэ вера, если вы смазываете им руки, лицо и так далее, то как минимум вы должны знать что, может быть, когда на эту поверхность светит солнце, повышается риск рака", — заключила она.

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Наука , Наука и техника , Общество , Елена Малышева
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