Какие съедобные грибы лучше не собирать 

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал радио Sputnik, при каких условиях обычные съедобные грибы могут оказать токсическое воздействие на организм человека.

Ранняя осень ‒ традиционная пора сбора грибов. Погода еще довольно теплая, из-за дождей в лесу влажно, грибы в таких условиях растут быстрее. Повышенная скорость роста грибов ‒ это и плюс, и минус одновременно: с одной стороны, можно насобирать больше, с другой стороны, грибы быстрее "взрослеют", рассказал радио Sputnik миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

"Если мы собираем грибы, чтобы максимально "вытащить" их лекарственные свойства, то чем старше гриб, чем максимально широко раскрыта его шляпка, тем больше он накопил всего полезного. А в гастрономических целях — надо ориентироваться на полную противоположность. Чем гриб моложе, чем он меньше, крепче, чем края его шляпки плотнее прилегают к краям, тем он привлекательнее", — сказал Михаил Вишневский.

Грибы съедобных видов, но уже очень старые и трухлявые, могут оказать токсическое воздействие на организм человека, добавил миколог.

"Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб. Ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину. Природная брезгливость не позволит взять гнилой червивый гриб ", — пояснил Михаил Вишневский.

Некоторые все же собирают, в том числе, и червивые грибы, убеждая себя, что шляпка или ножка проедены "совсем немного", а потом кладут собранное в соленую воду, чтобы изгнать червяков ‒ а точнее, личинок насекомых.

Между тем, избавление от самих личинок ‒ это только полдела, объяснил Михаил Вишневский.