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Ученые нашли полностью нейтрализующее коронавирус средство 

Газета.Ru 1 час назад
Найден полностью нейтрализующий COVID-19 препарат
Фото: Газета.Ru
Самую маленькую молекулу, нейтрализующую коронавирус, нашли ученые из США. Она стала основой для препарата, который можно использовать в качестве лекарства и профилактического средства от COVID-19. В отличие от большинства антител, его можно вводить ингаляционно.
Ученые Медицинской школы Питтсбургского университета выделили самую маленькую на сегодняшний день биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2, приводящий к COVID-19. Этот компонент антител, который в 10 раз меньше полноразмерного антитела, ученые использовали для создания препарата, названого Ab8, который можно использовать в качестве терапевтического и профилактического средства против SARS-CoV-2. О разработке они рассказали в статье в журнале Cell.

«Ab8 имеет потенциал не только как лекарство от COVID-19, но и как профилактическое средство, — говорит инфекционист Джон Меллорс, один из авторов исследования. — Антитела большего размера работали против других инфекционных заболеваний и хорошо переносились.

Это дает нам надежду, что такой подход может быть эффективным для пациентов с COVID-19 и для профилактики среди тех, кто никогда им не болел и не имеет иммунитета».

Для создания Ab8 использовался компонент антител, относящийся к доменам тяжелых цепей иммуноглобулинов. Тяжелые цепи иммуноглобулинов — это антитела, образующие большие субъединицы из двух и более остатков аминокислот, а домены — белковые подструктуры, сворачивание которых не зависит от других частей. Компонент удалось обнаружить за несколько месяцев среди более чем ста миллиардов других потенциальных молекул-кандидатов. Исследователи сравнивают этот процесс с рыбалкой, где в качестве наживки использовался белок шипов SARS-CoV-2.
Ab8 получилось создать, объединив домен с фрагментом хвостовой части иммуноглобулина.
Это дало ему иммунные функции полноразмерного антитела почти без увеличения массы.
Небольшой размер Ab8 позволяет вводить его ингаляционно или подкожно, а не через капельницу, как большинство моноклональных антител, находящихся в настоящее время в разработке. Именно в ингаляционной форме исследователи протестировали его на мышах, зараженных SARS-CoV-2. Даже в самой низкой дозировке Ab8 в 10 раз уменьшил количество вирусных частиц в организме мышей по сравнению с теми, которые не получили препарат. Ab8 также оказался эффективным в лечении и профилактике COVID-19 у хомяков.

«Пандемия COVID-19 — это глобальный вызов, стоящий перед человечеством, но наука и человеческая изобретательность, скорее всего, с ним справятся, — отмечают исследователи. — Мы надеемся, что антитела, которые мы обнаружили, будут этому способствовать».

Ранее в России удалось выделить антитела, нейтрализующие коронавирус. Для этого использовались образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов — клеток крови, формирующих иммунитет.
Полученные антитела оказались способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и предотвращать его проникновение в клетки-мишени.
Дальнейшие исследования позволят ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Кроме того, полученные результаты послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусе и будут востребованы при совершенствовании вакцин.
Антитела можно использовать как профилактическое средство в случае, если человеку противопоказано вакцинирование. При ряде заболеваний прививку от коронавируса делать категорически нельзя. К абсолютным противопоказаниям относятся болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией.

Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента», — рассказал ранее иммунолог Владислав Жемчугов.

Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.
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Наука , Статьи , США
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