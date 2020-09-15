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Российские ученые нашли следы жизни внутри древнего метеорита 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Найдены следы жизни внутри древнего метеорита
Фото: Chip Clark/ National Museum of Natural History
Российские ученые обнародуют фотографии окаменелых древних микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы, то есть до формирования Земли. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований, один из авторов научной работы Алексей Розанов.

"Это не открытие, а установление твердой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю — ред.) — это реальное явление", — сказал он.

По словам ученого, альбом со снимками планируется выпустить в ноябре. Он будет посвящен многообразию окаменелостей, обнаруженных внутри одного метеорита Оргей, упавшего во Франции в 1864 году. Следы органики в этом метеорите стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, объясняли их недобросовестностью других ученых.

"Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей", — отметил Розанов.

С 2015 года, используя электронные микроскопы, российские ученые из Палеонтологического института РАН и Объединенного института ядерных исследований сделали качественные снимки "микропришельцев". Соавтором работ выступил американский академик Ричард Гувер.

"Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить все равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего", — сказал ученый.

Розанов сообщил, что следы органики встречаются во всех углистых хондритах — метеоритах, сформировавшихся из первичного вещества Солнечной системы, а возможно, существовавших до этого. Например, точный возраст Оргея неизвестен. Ученые не исключают, что он может быть очень древним.
В то же время, где и как зародилась жизнь, если она существовала до возникновения Земли, ученые еще не знают.

"На этот вопрос я вам пока не отвечу. Вопрос "Как произошла жизнь?" один из тех вопросов, который с очень малой вероятностью получит ответ в ближайшее время", — рассказал Розанов.

Как пояснил РИА Новости младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии секции астробиологии Объединенного института ядерных исследований Михаил Капралов, работающий с Розановым, среди следов микроорганизмов обнаружены окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на или внутри кометы.
Помимо того, были найдены окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амебы. Среди открытий последнего времени — обнаружение в метеорите следов одноклеточных водорослей.

"Единственное, что в метеорите Оргей впервые нами были найдены диатомовые водоросли. Это представители эукариот. Их до этого не находили в Оргее", — сказал Капралов.

Следы жизни ученые ищут не на поверхности метеоритов, куда она могла быть занесена после падения на Землю, а раскалывают космические тела и смотрят внутренние сколы.

"Как минимум, мы показываем, и это известно более 20 лет, что в космосе есть жизнь, по крайней мере, была", — отметил он.

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Наука , Наука и техника , Михаил Капралов , Алексей Розанов , РАН , РИА Новости
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