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Ученые будут предсказывать вспышки COVID-19 по запросам в Google 

Газета.Ru и ещё 7 19 часов назад
Вспышки COVID-19 предскажут с помощью Google
Фото: Газета.Ru
Американские ученые провели исследование, согласно результатам которого вспышки коронавирусной инфекции можно будет предсказывать по запросам в Google. Итоги исследования были размещены на сайте Massachusets General Hospital.
Так, в ходе исследования было выявлено, что поисковые запросы "диарея", "потеря вкуса", "потеря аппетита" соотносятся с запросом "коронавирус" среди пользователей пяти американских штатов с трудной эпидемиологической ситуацией.
Среди таких штатов оказались Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Массачусетс.
Исследователи уточняют, что наибольшая взаимосвязь между запросами и ростом выявленных случаев заболевания фиксировалась с разницей в 3 — 4 недели. Так ученые пришли к выводу, что благодаря данным Google Trends можно будет предугадывать вспышки COVID-19.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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Наука , Наука и техника , Технологии , ВОЗ , Google
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