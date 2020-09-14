Вспышки COVID-19 предскажут с помощью Google

Американские ученые провели исследование, согласно результатам которого вспышки коронавирусной инфекции можно будет предсказывать по запросам в Google . Итоги исследования были размещены на сайте Massachusets General Hospital.

Так, в ходе исследования было выявлено, что поисковые запросы "диарея", "потеря вкуса", "потеря аппетита" соотносятся с запросом "коронавирус" среди пользователей пяти американских штатов с трудной эпидемиологической ситуацией.

Среди таких штатов оказались Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Массачусетс.

Исследователи уточняют, что наибольшая взаимосвязь между запросами и ростом выявленных случаев заболевания фиксировалась с разницей в 3 — 4 недели. Так ученые пришли к выводу, что благодаря данным Google Trends можно будет предугадывать вспышки COVID-19.