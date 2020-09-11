Абсолютно противопоказано: кому нельзя прививаться

Прием подавляющих иммунитет препаратов — абсолютное противопоказание для прививки от коронавируса, предупреждают врачи. Также делать ее не стоит людям с аутоиммунными заболеваниями и болезнями крови.

При ряде заболеваний категорически нельзя делать прививку от коронавируса, предупредил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова передает издание «Вечерняя Москва».

Болезни, связанные с вводом иммунодепрессивных препаратов, являются абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса,

отметил Жемчугов. По его словам, подобных болезней огромное множество.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента» — сказал он.

Кроме того, абсолютным противопоказанием к вакцинации от COVID-19 врач назвал воспалительные, аутоиммунные заболевания, красную волчанку, системные заболевания крови.

Иммунодепрессанты — это препараты, искусственно подавляющие иммунитет. Они используются прежде всего при трансплантации органов и тканей, таких как почки, сердце, печень, легкие, костный мозг, а также при лечении аутоиммунных заболеваний.

Такие заболевания возникают при патологической выработке аутоиммунных антител, что приводит к разрушению нормальных тканей и к развитию аутоиммунного воспаления. Часть заболеваний связана с разрушением «барьеров» внутренних органов — иммунная система реагирует на их антигены и начинает вырабатывать антитела. К таким болезням относятся рассеянный склероз, полиневрит, болезнь Хасимото и другие.

В другом случае аутоиммунизация развивается по отношению к антигенам многих органов и тканей. К этой группе относятся системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия, дерматомиозит и другие болезни.

Также существуют аутоиммунные заболевания промежуточного типа: тиреотоксикоз, сахарный диабет I типа и т. п.

Аутоиммунная реакция может быть связана с вызванным инфекционным агентом разрушением или некрозом тканей, или изменением их антигенной структуры так, что патологически измененная ткань становится иммуногенной для организма хозяина.

Именно по такому механизму развивается аутоиммунный хронический активный гепатит после перенесенного гепатита B.

Кроме того, она может развиться при инфицировании организма таким патогеном, эпитопы (распознаваемые иммунной системой части макромолекул антигенов) важнейших белков которого напоминают эпитопы нормальных тканей организма хозяина. Так развивается аутоиммунный гломерулонефрит после перенесенной стрептококковой инфекции или аутоиммунные реактивные артриты после перенесенной гонореи.

Ранее российские ученые обнародовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний вакцины «Спутник V» от коронавируса. Они описали две формы препарата: одну на основе аденовируса rAd26-S, другую — на базе rAd5-S. Исследователи уверяют, что оба варианта вакцины безопасны для пациентов и не провоцируют никаких серьезных побочных эффектов. Также они сообщают, что благодаря вакцинации у всех участников эксперимента сформировался иммунный ответ. Организм выработал количество антител, превысившее их число в плазме крови переболевших коронавирусом людей.

В сентябре началась третья фаза клинических испытаний российской вакцины. В исследовании примут участие 40 тыс. человек, часть из добровольцев получат вместо препарата плацебо.

Как сообщил директор Института Гамалеи академик Александр Гинцбург, вакцина уже поступила в московские поликлиники.

Интерес к препарату выразили Бразилия, Египет, Индия, Узбекистан, Мексика, Аргентина, Вьетнам, Израиль и другие.

«Мы видим интерес… 40 стран, в том числе — к закупке данной вакцины, в том числе — от всех стран, которые вы сейчас перечислили», — сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Однако, по его словам, в первую очередь производственные мощности будут нацелены на российский рынок.