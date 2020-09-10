Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ученые: сифилис мог появиться в Европе до Колумба 

Газета.Ru 2 часа назад
Колумб не виноват: когда в Европе появился сифилис
Фото: Газета.Ru
Сифилис мог появиться в Европе еще до Колумба — к такому выводу пришли швейцарские ученые, проанализировав останки средневековых европейцев. Кроме того, специалисты нашли у умерших следы фрамбезии — «тропического сифилиса» — и ранее неизвестной родственной бактерии.
Сифилис мог появиться в Европе задолго до путешествий Колумба, который, как считается, привез болезнь из Нового Света. Такой вывод сделали специалисты Цюрихского университета в Швейцарии на основе анализа останков людей из Европы и обнаруженных у них следов бактерий. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.
Гипотеза о том, что сифилис в Европу занесли матросы с кораблей Колумба из Нового Света, распространена довольно широко. Считается, что именно это привело ко вспышке болезни среди солдат короля Франции Карла VIII, когда те вторглись в Италию в 1494 году. Когда войско было разбито, зараженные солдаты, возвращаясь в родные страны, разнесли инфекцию по всей Европе. Уже к 1500 году сифилис вышел за ее пределы и попал в Северную Африку, Турцию, Индию, Китай. В 1512 году была зарегистрирована большая вспышка сифилиса в Японии.
Сифилис стал основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения, унеся миллионы жизней.
Есть, впрочем, и другие версии. Находки показывают, что случаи сифилиса наблюдались еще в глубокой древности — на это указывают описания Гиппократа, Парацельса и других врачей античности. Также были обнаружены останки европейцев доколумбовых времен, анализ который показывает следы возможного сифилиса.
Авторы работы добавили веса версии о невиновности Колумба. Им удалось обнаружить следы сифилитических бактерий в человеческих останках из Финляндии, Эстонии и Нидерландов XV-XIII веков. Анализ костей и зубов позволил выявить следы ДНК и митохондриальной ДНК бактерий, схожих с современным возбудителем сифилиса — Treponema pallidum pallidum, бледной трепонемой. Построив филогенетическое древо, исследователи установили, что выделенные штаммы могли присутствовать в Европе еще с XII века, за столетия до путешествий Колумба.

«Кажется, первые вспышки сифилиса нельзя приписать только путешествиям Колумба в Америку, — говорит профессор палеогенетики Верена Шюнеманн, ведущий автор исследования. — Штаммы трепонематозов, возможно, совместно эволюционировали и меняли генетический материал до и во время межконтинентальных контактов.

Возможно, нам еще предстоит пересмотреть наши теории о происхождении сифилиса и других трепонематозных заболеваний».

Также у одного из умерших исследователи нашли бактерии Treponema pallidum pertenue, возбудителя фрамбезии, тропической «родственницы» сифилиса. Сейчас фрамбезия встречается только в тропических и субтропических регионах. Впервые болезнь была описана в Голландии в 1679 году, но археологические свидетельства показывают, что ее история насчитывает более 1,6 млн лет.

«Наши данные показывают, что фрамбезия распространилась по всей Европе. Она не ограничивалась тропиками, как сегодня», — говорит Шюнеман.

Кроме того, ученые обнаружили неизвестный патоген, воздействие которого на организм еще предстоит выяснить. Он родственен трепонеме, но сегодня уже не встречается.

«Это непредвиденное открытие особенно интересно для нас, потому что эта линия генетически похожа на все нынешние подвиды трепонем, но при этом обладает уникальными свойствами, отличающимися от них», — отмечает соавтор работы Кертту Майандер.

Поскольку несколько близкородственных подвидов Treponema pallidum существовало по всей Европе, вполне возможно, что болезни сохранялись в перекрывающихся регионах, а иногда заражали одного и того же человека, полагают ученые.

«Используя древние геномы, теперь можно впервые применить более надежную датировку к родословной трепонемы», — поясняет Шюнеман.

Генетический анализ позволяет предположить, что предшественник всех современных подвидов Treponema pallidum, вероятно, эволюционировал по меньшей мере 2500 лет назад. Для передающихся половым путем штаммов, в частности, последний общий предок существовал между XII и XVI веками. Учитывая разнообразие вызываемых трепонемами болезней в Европе середины прошлого тысячелетия, вполне возможно, что сифилис зародился в Старом Свете, а не стал привезенной болезнью, заключают исследователи.
Газета.Ru: последние новости
Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот Ученые предложили новый способ поиска трупов в лесах Ученые предложили новый способ поиска трупов в лесах Ученые: сифилис мог появиться в Европе до Колумба Ученые: сифилис мог появиться в Европе до Колумба
Комментарии
Наука , Статьи , Италия , Китай , Турция , Франция , Швейцария , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС раскрыли планы Путина по делу Навального
В ЕС раскрыли планы Путина по делу Навального
Суд озвучил решение по скандальному схимонаху
Суд озвучил решение по скандальному схимонаху
Отставка Лукашенко: горняк заковал сам себя в шахте
Отставка Лукашенко: горняк заковал сам себя в шахте
«Извините, но это дно»
«Извините, но это дно»
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
00:50
Появилось видео падения купола храма под Тамбовом
Происшествия
Погром с топором в супермаркете попал на видео
00:55
Погром с топором в супермаркете попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение