Колумб не виноват: когда в Европе появился сифилис

Сифилис мог появиться в Европе еще до Колумба — к такому выводу пришли швейцарские ученые, проанализировав останки средневековых европейцев. Кроме того, специалисты нашли у умерших следы фрамбезии — «тропического сифилиса» — и ранее неизвестной родственной бактерии.

Сифилис мог появиться в Европе задолго до путешествий Колумба, который, как считается, привез болезнь из Нового Света. Такой вывод сделали специалисты Цюрихского университета в Швейцарии на основе анализа останков людей из Европы и обнаруженных у них следов бактерий. Исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Гипотеза о том, что сифилис в Европу занесли матросы с кораблей Колумба из Нового Света, распространена довольно широко. Считается, что именно это привело ко вспышке болезни среди солдат короля Франции Карла VIII, когда те вторглись в Италию в 1494 году. Когда войско было разбито, зараженные солдаты, возвращаясь в родные страны, разнесли инфекцию по всей Европе. Уже к 1500 году сифилис вышел за ее пределы и попал в Северную Африку, Турцию , Индию, Китай . В 1512 году была зарегистрирована большая вспышка сифилиса в Японии

Сифилис стал основной причиной смерти в Европе в эпоху Возрождения, унеся миллионы жизней.

Есть, впрочем, и другие версии. Находки показывают, что случаи сифилиса наблюдались еще в глубокой древности — на это указывают описания Гиппократа, Парацельса и других врачей античности. Также были обнаружены останки европейцев доколумбовых времен, анализ который показывает следы возможного сифилиса.

Авторы работы добавили веса версии о невиновности Колумба. Им удалось обнаружить следы сифилитических бактерий в человеческих останках из Финляндии, Эстонии и Нидерландов XV-XIII веков. Анализ костей и зубов позволил выявить следы ДНК и митохондриальной ДНК бактерий, схожих с современным возбудителем сифилиса — Treponema pallidum pallidum, бледной трепонемой. Построив филогенетическое древо, исследователи установили, что выделенные штаммы могли присутствовать в Европе еще с XII века, за столетия до путешествий Колумба.

«Кажется, первые вспышки сифилиса нельзя приписать только путешествиям Колумба в Америку, — говорит профессор палеогенетики Верена Шюнеманн, ведущий автор исследования. — Штаммы трепонематозов, возможно, совместно эволюционировали и меняли генетический материал до и во время межконтинентальных контактов.

Возможно, нам еще предстоит пересмотреть наши теории о происхождении сифилиса и других трепонематозных заболеваний».

Также у одного из умерших исследователи нашли бактерии Treponema pallidum pertenue, возбудителя фрамбезии, тропической «родственницы» сифилиса. Сейчас фрамбезия встречается только в тропических и субтропических регионах. Впервые болезнь была описана в Голландии в 1679 году, но археологические свидетельства показывают, что ее история насчитывает более 1,6 млн лет.

«Наши данные показывают, что фрамбезия распространилась по всей Европе. Она не ограничивалась тропиками, как сегодня», — говорит Шюнеман.

Кроме того, ученые обнаружили неизвестный патоген, воздействие которого на организм еще предстоит выяснить. Он родственен трепонеме, но сегодня уже не встречается.

«Это непредвиденное открытие особенно интересно для нас, потому что эта линия генетически похожа на все нынешние подвиды трепонем, но при этом обладает уникальными свойствами, отличающимися от них», — отмечает соавтор работы Кертту Майандер.

Поскольку несколько близкородственных подвидов Treponema pallidum существовало по всей Европе, вполне возможно, что болезни сохранялись в перекрывающихся регионах, а иногда заражали одного и того же человека, полагают ученые.

«Используя древние геномы, теперь можно впервые применить более надежную датировку к родословной трепонемы», — поясняет Шюнеман.

Генетический анализ позволяет предположить, что предшественник всех современных подвидов Treponema pallidum, вероятно, эволюционировал по меньшей мере 2500 лет назад. Для передающихся половым путем штаммов, в частности, последний общий предок существовал между XII и XVI веками. Учитывая разнообразие вызываемых трепонемами болезней в Европе середины прошлого тысячелетия, вполне возможно, что сифилис зародился в Старом Свете, а не стал привезенной болезнью, заключают исследователи.