Россиянам пообещали облегченную версию вакцины

По его словам, после массового тестирования на добровольцах также будет разработана еще одна версия препарата. Бутенко объяснил, что в результате испытаний будет получена вакцина, которая подходит только для людей старше 18 лет. Поэтому он ожидает, что будет создан облегченный вариант средства, предназначенный для несовершеннолетних.

Бутенко подчеркнул, что масса тела у детей меньше, и их иммунная система может быть не такой развитой. В связи с этим им необходима меньшая дозировка препарата. Он также добавил, что у всех вакцин тем или иным образом есть градация для детей и взрослых.