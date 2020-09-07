Пчелиный яд разрушает раковые клетки за 60 минут

Авторы недавнего исследования обнаружили удивительное свойство пчелиного яда. Согласно результатам их работы, он способен уничтожать клетки рака молочной железы, практически не оказывая влияние на здоровые клетки.

Как отмечают ученые, пчелиный яд стимулирует гибель раковых клеток при лечении трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ).

Используя яд 312 пчел из Перта (Западная Австралия), Ирландии Англии , доктор Сиара Даффи из Института медицинских исследований Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии исследовала его влияние на подтипы рака молочной железы, включая трижды негативный рак молочной железы, способы лечения которого на сегодняшний день ограничены.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Precision Oncology, пчелиный яд очень быстро уничтожает клетки трижды негативного и HER2-положительного рака молочной железы.

HER2 — это белок, который находится на поверхности всех клеток молочной железы и играет важную роль в развитии рака молочной железы. Раковые клетки с уровнем содержания этого белка выше нормы называются HER2-обогащенными клетками рака молочной железы. Они имеют тенденцию расти и делиться быстрее, чем при других типах рака молочной железы, но с большей вероятностью поддаются лечению с помощью препаратов, нацеленных конкретно на белок HER2.

Рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака среди женщин во всем мире и второй по частоте причиной смерти от рака среди женщин.

По данным Американского онкологического общества, на трижды негативный рак молочной железы приходится от 10% до 15% всех случаев заболеванием рака молочной железы.

При трижды негативном раке молочной железы раковые клетки не содержат рецепторов эстрогена или прогестерона, а также производят мало белка HER2.

Трижды негативный рак молочной железы отличается от других типов рака молочной железы тем, что он развивается быстрее, плохо поддается лечению, а если и поддается, то с гораздо худшим прогнозом.

По данным Американского онкологического общества, некоторые женщины страдают от опухолей, содержащих большее количество белка, и этот вид рака называется HER2-позитивным раком молочной железы.

Противораковые свойства

По словам доктора Даффи, целью ее исследования было изучить противораковые свойства пчелиного яда при лечении различных типов рака груди. В частности, ученые изучили содержащееся в пчелином яде вещество, известное как мелиттин.

«Мы обнаружили, что яд медоносной пчелы и мелиттин, в частности, значительно снижают восприимчивость к трижды негативному и HER2-позитивному раку молочной железы», — пояснила доктор.

«Токсин оказался очень сильным. Определенная концентрация яда медоносной пчелы может привести к гибели 100% раковых клеток, не оказывая воздействие на здоровые клетки. Мы обнаружили, что мелиттин может полностью уничтожить мембраны раковых клеток за 60 минут», — добавила она.

Было обнаружено ещё одно необычное свойство мелиттина — в течение 20 минут он смог значительно уменьшить химические сигналы, необходимые для роста и деления раковых клеток.

«Это невероятно захватывающее наблюдение. Как оказалось, мелиттин, основной компонент яда медоносной пчелы, может подавлять рост клеток рака молочной железы, особенно трижды негативного рака груди», — заметил главный научный сотрудник Университета Западной Австралии профессор Питер Клинкен.

«Это исследование помогло определить, как мелиттин вмешивается в сигналы между раковыми клетками, снижая скорость их деления. Это еще один прекрасный пример того, как встречающиеся в природе вещества могут быть использованы для лечения человеческих заболеваний», — добавил профессор.

Доктор Даффи проверила, можно ли применять мелиттин вместе с современными препаратами для химиотерапии, поскольку он создает поры в мембранах раковых клеток, что позволяет лекарственным препаратам проникать в клетки и ускорять их гибель.

«Мы выяснили, что мелиттин можно использовать наряду с препаратами для химиотерапии, такими как доцетаксел, при лечении агрессивных типов рака молочной железы. Комбинация мелиттина и доцетаксела продемонстрировала высокую эффективность в снижении темпов роста опухоли у мышей», — сказала она.

В будущем необходимо продолжить исследования, посвященные влиянию пчелиного яда на раковые клетки, для определения оптимального способа доставки мелиттина к клеткам, степени его токсичности и максимально переносимой дозы.

Al Jazeera (Катар)