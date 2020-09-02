Сердце мэра нашли в фонтане

Заспиртованное сердце первого мэра бельгийского города Вервье Пьера Давида нашли рабочие при ремонте старинного фонтана. Орган пролежал в металлической шкатулке 137 лет. Сейчас ларец выставлен на всеобщее обозрение в местном музее.

Сердце первого мэра Вервье — города на востоке Бельгии Пьера Давида обнаружено при ремонте фонтана на площади Верте, сообщает официальный сайт города. Орган покоился в запечатанной банке со спиртом внутри небольшого цинкового ларца. Сейчас уникальный экспонат выставлен в Городском музее изобразительных искусств. Посвященную Давиду и строительству фонтана выставку оперативно организовали музейщики. В официальном релизе подчеркивается, что ларец не открывали после обнаружения.

«С величайшим уважением и профессионализмом сотрудники работали над сохранением нашего исторического богатства», — написала в Facebook муниципальный советник Кристин Магис.

Тем самым нынешние власти Вервье подтвердили городскую легенду о сердце в фонтане, передаваемую из поколения в поколение.

Впервые Давид занимал позицию высшего должностного лица города в 1800-1808 годах, когда Бельгия еще находилась под властью Франции . Он был франкофилом и потому остался не у дел в период нидерландского правления в 1815-1830 годах. После бельгийской революции 1830 года и провозглашения суверенитета Давида избрали уже на мэрскую должность. Его задачей стало восстановление города, получившего значительный ущерб в период революционных событий.

68-летний Давид скончался в 1839-м: в том же году Россия, Великобритания, Франция, Пруссия, Австрия и Нидерланды подписали Лондонский договор, признав и гарантировав независимость и нейтралитет Бельгии. Фонтан был открыт и назван в честь покойного градоначальника в 1883 году.

В это же время в монумент поместили ларец с сердцем, о чем свидетельствует выгравированная надпись.

«Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в памятник 25 июня 1883 года», — отмечается в послании потомкам. На протяжении 44 лет вырезанный из груди мэра орган хранился в ратуше. Судя по всему, Давид был весьма популярен в народе и оставил о себе добрую память. Так, в 1802 году он основал в Вервье пожарную службу и затем среднюю школу. Согласно The Brussels Times, его наследие заметно в городе по установленным бюстам и улицам, названным в его честь.

Известно, что разрешение на удаление сердца из трупа с целью захоронения в конструкции фонтана дала его супруга. Потребовались десятилетия, чтобы собрать деньги на роскошное сооружение.

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