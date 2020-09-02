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Сердце в фонтане: в Бельгии нашли орган мэра XIX века 

Газета.Ru 22 часа назад
Сердце мэра нашли в фонтане
Фото: Газета.Ru
Заспиртованное сердце первого мэра бельгийского города Вервье Пьера Давида нашли рабочие при ремонте старинного фонтана. Орган пролежал в металлической шкатулке 137 лет. Сейчас ларец выставлен на всеобщее обозрение в местном музее.
Сердце первого мэра Вервье — города на востоке Бельгии Пьера Давида обнаружено при ремонте фонтана на площади Верте, сообщает официальный сайт города. Орган покоился в запечатанной банке со спиртом внутри небольшого цинкового ларца. Сейчас уникальный экспонат выставлен в Городском музее изобразительных искусств. Посвященную Давиду и строительству фонтана выставку оперативно организовали музейщики. В официальном релизе подчеркивается, что ларец не открывали после обнаружения.
«С величайшим уважением и профессионализмом сотрудники работали над сохранением нашего исторического богатства», — написала в Facebook муниципальный советник Кристин Магис.
Тем самым нынешние власти Вервье подтвердили городскую легенду о сердце в фонтане, передаваемую из поколения в поколение.
Впервые Давид занимал позицию высшего должностного лица города в 1800-1808 годах, когда Бельгия еще находилась под властью Франции. Он был франкофилом и потому остался не у дел в период нидерландского правления в 1815-1830 годах. После бельгийской революции 1830 года и провозглашения суверенитета Давида избрали уже на мэрскую должность. Его задачей стало восстановление города, получившего значительный ущерб в период революционных событий.
68-летний Давид скончался в 1839-м: в том же году Россия, Великобритания, Франция, Пруссия, Австрия и Нидерланды подписали Лондонский договор, признав и гарантировав независимость и нейтралитет Бельгии. Фонтан был открыт и назван в честь покойного градоначальника в 1883 году.
В это же время в монумент поместили ларец с сердцем, о чем свидетельствует выгравированная надпись.
«Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в памятник 25 июня 1883 года», — отмечается в послании потомкам. На протяжении 44 лет вырезанный из груди мэра орган хранился в ратуше. Судя по всему, Давид был весьма популярен в народе и оставил о себе добрую память. Так, в 1802 году он основал в Вервье пожарную службу и затем среднюю школу. Согласно The Brussels Times, его наследие заметно в городе по установленным бюстам и улицам, названным в его честь.
Известно, что разрешение на удаление сердца из трупа с целью захоронения в конструкции фонтана дала его супруга. Потребовались десятилетия, чтобы собрать деньги на роскошное сооружение.
В конце августа уникальный христианский артефакт обнаружили археологи в древнеримском форте Виндоланда к югу от вала Адриана — оборонительного укрепления, защищавшего подконтрольную римлянам часть Британии от набегов кельтских племен — пиктов и бригантов.
В руки исследователей попала расколотая на несколько фрагментов свинцовая чаша с выгравированными раннехристианскими символами.
Ничего подобного в Британии еще не находили. По мнению ученых, находка поможет больше узнать о развитии христианской религии в начале Средневековья.
Кроме того, недавно исследователям удалось выяснить, что в период владения Египтом римляне массово завозили обезьян. Жители порта Береника на Красном море пытались держать макак-резусов в качестве домашних питомцев. Однако обезьяны не могли адаптироваться к новым условиям, страдали от отсутствия свежих фруктов и рано умирали. Кладбище домашних животных археологи раскопали несколько лет назад. Изначально обезьян считали обитателями района, где были найдены их останки. Однако исследование при помощи 3D-сканера и сравнение обнаруженных костей с другими позволило установить, что макаки-резусы были привезены из Индии.
Также стало известно, что останки голландского торгового корабля XVII века обнаружили дайверы в Финском заливе. Судно покоится на глубине около 85 м. Специалисты отмечают хорошую сохранность корпуса корабля. Уже выдвинуто предположение, что он перевернулся и затонул во время шторма. Позднее его повредил рыболовный трал.
А на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне была раскопана средневековая ризница — помещение для хранения богослужебного облачения священнослужителей и церковной утвари. Ее построили во время реконструкции аббатства в 1250-х годах в период правления Генриха III. А еще ранее в этом месте хоронили монахов — на их могилы и наткнулись ученые.
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Наука , Статьи , Бельгия , Вервье , Франция
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