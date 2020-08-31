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Объяснено происхождение таинственных радиосигналов из космоса 

Lenta.ru 46 минут назад
Объяснены таинственные радиосигналы из космоса
Фото: Lenta.ru
Американские астрономы Университета Колумбии, Стэнфордского университета и Калифорнийского университета предложили модель, объясняющую возникновение быстрых радиовсплесков (FRB) и их связь с магнетарами. Согласно теории, подтвердить эту модель можно при регистрации нейтрино, которые должны возникать при вспышках радиоизлучения. Препринт статьи авторов работы опубликован в репозитории arXiv.org.
Как пишут исследователи, одной из основных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса являются магнетары — разновидность нейтронных звезд, обладающих экстремально сильным магнитным полем. Это предположение поддерживается открытием FRB 200428 и совпадающей с ним вспышкой рентгеновских лучей от магнетара SGR 1935+2154, расположенного в Млечном Пути.
Согласно предложенной учеными модели, само радиоизлучение стало результатом выброса плазмы, перемещающейся с ультрарелятивистской (приближенной к скорости света) скоростью и распространяющейся в намагниченной внешней среде, богатой барионами (частицами, состоящими из кварков, в том числе протонами и нейтронами). Ударная волна от выброса генерировала синхротронное рентгеновское и гамма-излучение. В свою очередь, это излучение взаимодействует с выбросами плазмы и способствует возникновению нейтрино высоких энергий (тера— и петаэлектронвольт). Общая энергия нейтринной вспышки составляет примерно от 10 в 35-й до 10 в 44-й степени эрг, а продолжительность — от 0,1 до тысячи миллисекунд.
Обнаружение хотя бы одного нейтрино, связанного с FRB, помогло бы подтвердить справедливость этой модели, способной объяснить существование быстрых радиовсплесков. Наиболее многообещающей в плане выявления таких нейтрино стала бы вспышка на ближайшем к Земле магнетаре, чей выброс плазмы совпадал бы с линией зрения земного наблюдателя.
Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Большинство исследователей предполагают, что у этого явления естественные причины, например, вспышки сверхновых, столкновение нейтронных звезд, активные черные дыры или магнетары. Однако существует экзотическая гипотеза, связывающая FRB с технологически развитыми цивилизациями.
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Наука , Наука и техника , Колумбия
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