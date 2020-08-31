Раскрыта версия гибели человечества

Человечество точно погибнет, если частица Солнца попадет на нашу планету. Как именно это произойдет — зависит от того, какая конкретно часть звезды это будет.

Если на Землю попадет хромосфера, то планета с ней справится благодаря большей плотности. Однако возникнет вакуум, который вызовет ударную волну. И вот она уже разорвет человечество на куски.

Плотность фотосферы меньше плотности Земли, однако она при попадании на планету она не разрушится благодаря нагреванию. Фотосфера начнет излучать интенсивный, хотя и кратковременный свет. Его видно на расстоянии примерно 148 миллионов километров. Если же человек будет находиться поблизости к раскаленному объекту, то он моментально сгорит. Однако если дать фотосфере остыть, то она перейдет в состояние инертного газа, безопасного для людей.

Попадание на Землю частицы короны Солнца вызовет мощнейший термоядерный взрыв, в котором сгорит все живое. В космическом пространстве корона производит ионизированную плазму, но с приходом на планету давление, которое держит плазму, перестанет существовать, и огонь уничтожит все вокруг, передает портал Kurzgesagt — In a Nutshell.

Для сравнения — самое мощное в истории человечества ядерное оружие использовало энергию в 40 мегатонн тратила. Этот же показатель солнечного ядра — в 100 раз больше.

Ранее tvbrics.com писал о том, что ученым удалось понаблюдать за разрушением кометы, летевшей на Солнце. Исследователи видели процесс ее рассыпания на части. По их мнению, шансов выжить у летящего тела не было.